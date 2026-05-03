Les exclusivités ne font plus autant vendre de consoles

C’est un sondage de l’analyste Circana qui le révèle : la première raison qui pousse à l’achat d’une console, ce sont ses exclusivités. Une demi-surprise pour beaucoup d’entre nous, tant cela pourrait sembler évident, mais une demi-surprise quand même du fait du score attaché à cette réponse.

D’abord, à la question « Pourquoi jouez-vous aux jeux vidéo sur une console ? », seuls 41% des personnes interrogées ont répondu « Parce qu’il y a des jeux auxquels je veux jouer qui sont exclusifs ». Ce qui signifie que les exclusivités ne sont pas l’argument principal pour quasiment 6 joueurs sur 10. Plus surprenant, le sondage indique une chute de 8 points sur cette réponse par rapport à l’an dernier, nous montrant ainsi que les exclusivités perdent en importance dans la motivation d’achat des joueurs.

Mais alors est-ce le comportement des joueurs qui évolue donnant raison à la nouvelle stratégie d’Xbox, ou est-ce les pratiques commerciales des industriels qui l’influencent ? Est-ce parce que les joueurs s’en soucient de moins en moins que les fabricants n’attachent plus d’importance aux exclusivités, ou est-ce parce que les consoliers n’en proposent quasiment plus que l’argument disparait au moment de choisir une console ?

Microsoft a bouleversé le modèle traditionnel en sortant ses licences emblématiques (Gears of War, Forza Horizon…) sur PC mais surtout sur PlayStation, et Sony, quant à lui, est dans une position dominante telle qu’il peut se permettre de se reposer sur ses lauriers avec un seul (!) titre « first party » en 2025, Ghost of Yotei, et seulement deux pour le premier semestre 2026, Marathon (sorti aussi sur PC), et Saros. Difficile alors que prétendre que l’on a acheté une PS5 ou une Xbox Series pour leurs exclus…

Reste Nintendo, qui, lui, s’accroche à ses licences. Et les acheteurs de la Switch 2, qui se sont offert la console notamment pour Mario Kart World, représentent peut-être une large part des 41% de répondants.

Parmi les autres motivations quant au choix de la console, vient en seconde position l’entourage («les amis et la famille jouent aussi sur cette console »), et, de façon très liée, en troisième position, le fait que les consoles permettent de jouer ensemble plus facilement. Ensuite, c’est le côté confort et « plug and play » qui est mis en avant, avec la possibilité de jouer dans le canapé, devant sa télé ; et enfin, pour un joueur sur quatre, c’est la possibilité d’acheter des jeux en format physique qui fait se tourner vers une console.

Les réponses sont finalement relativement conformes à l’image que l’on se fait du joueur sur console. Cependant, on peut, dans l’évolution des chiffres (-8 points pour les exclusivités, -4 points sur le confort) déceler l’évolution de l’industrie, avec une politique plus fluide quant aux exclusivités, et le marché PC qui, avec des machines hybrides comme le ROG Ally ou la future Steam Machine, vient grignoter les parts des consoles. Des évolutions importantes qui inquiètent aussi les fabricants cherchant à faire évoluer leur modèle, comme en témoignent les revirements de Sony, qui a annoncé, en dehors des jeux services, abandonner le portage de ses titres sur PC, ou de Xbox, qui, après avoir rayé le principe des exclusivités de son modèle économique pourrait y revenir, ainsi que l’évoque à demi-mots la nouvelle PDG Asha Sharma…