PlayStation Plus – Un mois de mai généreux

Dans un peu moins d’une semaine, à la date du 5 mai plus précisément (et jusqu’au 1er juin), les abonnés au service de Sony auront la possibilité d’ajouter à leur bibliothèque trois nouveaux titres apportés dans le cadre du PlayStation Plus Essential. Au programme ? Du foot, un brin de Souls-like et un action-platformer en 2D tout bon, tout beau.

Les trois jeux du PS Plus de mai 2026

EA Sports FC 26 – PS5 et PS4

Wuchang : Fallen Feathers – PS5

Nine Sols – PS5 et PS4

EA Sports FC 26 ou la convocation du fan

On ne présente plus la licence, tant elle est devenue l’un des rendez-vous annuel inévitable. Cependant, à moins d’être un aficionado incontesté du sport dont il est question et des stars qui le portent, ce EA Sports FC 26 sera certainement le titre le moins intéressant de cette sélection concoctée par Sony. Car, en termes de qualité et d’expérience vidéoludiques, les deux autres noms qui l’accompagnent auront bien plus à offrir.

Wuchang: Fallen Feathers, l’appel du Souls-like

Là, avec Wuchang : Fallen Feathers, Sony est en effet un peu plus généreux. Pour cause, le jeu n’a pas laissé de marbre les joueurs qui l’ont approché. Car, malgré quelques impairs qui touchent finalement la plupart des souls-like, lesquels se retrouvent bien souvent prisonniers de leurs prédécesseurs et modèles, l’œuvre développée par Leenze brille par son univers et sa structure pensée avec intelligence.

Ainsi, et à condition d’être taillé pour les défaites à répétition, la présence de Wuchang dans la proposition de mai a donc tout pour satisfaire, d’autant que l’on a ici un excellent représentant de ce que le marché chinois peut nous offrir de bon.

Nine Sols, un Metroidvania de toute beauté

Pour ce qui est de Nine Sols (paru en décembre 2024), on ne quittera pas forcément le genre du Souls-like, le titre ayant des mécanismes qui y font écho. Néanmoins, c’est avant tout en très digne représentant du Metroidvania qu’il s’est imposé. Maîtrisant parfaitement les codes et doté d’une touche artistique tout bonnement remarquable, le jeu du studio taïwanais Red Candles Games imprégné de mythes taoïstes est un immanquable.

Au regard de tout ce qui a été évoqué, le mois de mai s’annonce comme vraiment satisfaisant. Il succèdera, par ailleurs, à un avril pas trop mauvais non plus : entre Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered et un Sword Art Online Fractured Daydream, la liste avait certainement des arguments à faire valoir. Des titres qui, si ce n’est pas encore fait, peuvent encore être récupérés. Au-delà du 4 mai, ce sera évidemment trop tard.