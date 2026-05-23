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James Bond – Entre inspiration et adaptation, une licence en attente d’un permis de jouer

James Bond, rétrospective des jeux vidéo de l'agent 007

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

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