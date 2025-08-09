007 First Light – En attente d’un permis de tuer

Révélé tout récemment par le biais d’un trailer rythmé par le thème d’Au service secret de sa majesté, 007 First Light est encore, à l’image de son agent, plutôt discret. Dans cette nouvelle histoire de l’agent britannique, nous vivrons l’une de ses toutes premières aventures au sein du MI6 mais également bien avant l’obtention de son fameux permis de tuer symbolisé par le 00. C’est lors d’une interview accordée à Radio Times Gaming que le directeur de marque d’Io Interactive Jonathan Lacaille en a un peu plus révélé sur cette décision et son intégration organique au gameplay.

007 First Light nous mettra donc dans la peau d’un tout jeune James Bond mis sur les traces d’un agent 009 s’étant retourné contre ses employeurs. Mais qui dit intégration dit faire ses preuves. Et dans cette traque, James ne possèdera pas son permis de tuer, ce qui aura un impact direct sur le gameplay et la manière d’accomplir vos missions. Jonathan Lacaille parle de règle d’engagement évolutive. En effet, au fur et à mesure de votre aventure, des permissions vous seront accordées ou non lors des affrontements. Abattre ou non une cible, pouvoir vider un chargeur dans la mêlée, la décision ne vous appartiendra pas. La seule chose qui sera entre vos mains sera le choix des gadgets employés mais également du parcours à suivre pour au mieux s’infiltrer dans les différentes cartes. Cette justification dans le scénario permet donc aux développeurs de légitimer la place de l’infiltration dans la boucle de gameplay.

Le fait que chaque mission ait une règle d’engagement qui lui est propre forcera le joueur à s’adapter, mais également à agir rapidement lors des séquences d’infiltration et des échauffourées. Au vu des rares séquences de gameplay présentes dans le trailer, nous pouvons sans nul doute dire que le travail effectué sur les 3 précédents Hitman a dû donner des idées aux développeurs sur les manières d’aborder les situations grâce à la construction des cartes.

Mais, car il y a un mais, souvenons-nous des séquences de combat des Hitman. Qu’il s’agisse des échanges de coups de feu comme des combats au corps-à-corps, ce n’est pas sur leur versant action que les aventures de l’Agent 47 brillaient. Espérons que les développeurs aient peaufiné cette partie du gameplay, car si nous n’avons aucun doute quant à l’utilisation du décor comme arme et comme moyen de diversion, il serait dommage de voir James Bond échouer lors des phases d’action. Un système de combat hérité des jeux Batman Arkham, ou dans une autre mesure, de La mémoire dans la peau de 2008 qui avait un système de coups et de contre brutal et agréable à prendre en main, serait profitable à ce 007 First Light.

Avec une fenêtre de sortie estimée à 2026, les équipes d’Io Interactive ont encore le temps de nous surprendre et de nous montrer que le permis de tuer ne suffit pas.