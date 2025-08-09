tt

007 First Light – En attente d’un permis de tuer

007 First Light gameplay

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Ninja Gaiden: Ragebound – Retour incisif de l’esprit d’arcade

Test Love in Tiny Spaces – Tiny but très réussi

Test Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV – Vrai plus ou fausse extension ?