Double ration de Tomb Raider aux Game Awards, avec un remake et un nouveau jeu

On nous avait promis des nouvelles de Tomb Raider lors de la cérémonie des Game Awards, et on peut dire que l’on n’a pas été déçu, avec non pas un, mais deux trailers, pour deux jeux Tomb Raider différents.

Le premier est intitulé Tomb Raider: Legacy of Atlantis, et est présenté comme une version « repensée » du tout premier épisode ; autant dire un remake. Ce sera déjà le deuxième remake du titre, après Tomb Raider Anniversary sorti en 2007. Le trailer oscille entre CGI et très courts passages de gameplay, et laisse entrevoir du 3D platformer classique, à l’image de ce qu’a installé la licence au milieu des années 90.

Les amateurs fidèles de Lara Croft auront repéré le clin d’œil à un mouvement emblématique de l’aventurière : le passage par un « poirier » avant de poser les pieds sur une plateforme. On se souvient qu’à l’époque des premiers épisodes, les fans guettaient les nouveaux mouvements de Lara ajoutés entre le premier et de deuxième épisode, puis entre le deuxième et le troisième ; des animations uniquement esthétiques, sans réelle utilité dans le gameplay. Ce poirier était de ceux-là…

Amazon commence déjà à distribuer des skins contre la création d’un compte. Rendez-vous sur playtombraider.com pour réclamer le vôtre.

Dark Lara

Mais Amazon n’a pas investi dans la licence pour nous resservir un « simple » remake d’un jeu qui va fêter ses 30 ans l’année prochaine. Et un second jeu Tomb Raider est également en développement, Tomb Raider : Catalyst. De celui-ci, on ne sait pas grand-chose, si ce n’est qu’il racontera une histoire inédite et sera situé en Inde.

La bande annonce diffusée lors des Game Awards n’en montre pas beaucoup plus, si ce n’est que l’on découvre une Lara qui se rapproche de… Batman ! Débarquant dans la scène discrètement, à contre-jour, elle se défait des 4 ou 5 ennemis qui la menace à coups de pied, mais aussi grâce à des gadgets et en utilisant son environnement.

Le trailer se termine avec une Lara Croft perchée sur le pic d’une montagne, comme Le Chevalier Noir veillant sur Gotham depuis les gargouilles installées sur les hauteurs de la ville… La dernière trilogie en date avait participé à installer une facette de Lara plus sombre, mais on n’imaginait pas la voir se muer en Dark Knight ! Bien entendu, on en voit trop peu et il est encore trop tôt pour réellement deviner quel sera l’angle de ce prochain titre.

Tomb Raider : Legacy of Atlantis arrivera dès 2026 quand Tomb Raider : Catalyst est lui prévu pour 2027.