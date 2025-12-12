Order of the Sinking Star, l’entrainement cérébral de Jonathan Blow

C’était attendu, Jonathan Blow l’ayant lui-même annoncé sur sa chaine Twitch il y a quelques jours, son nouveau jeu a bénéficié d’une mise en avant durant la cérémonie des Game Awards de cette année. Pour rappel, le créateur est à l’origine des excellents jeux de réflexion Braid et The Witness, deux titres référence de l’industrie. Autant dire que nous étions particulièrement enthousiastes à l’idée de découvrir quelles nouvelles idées ont pu germer dans son esprit ces dernières années pour monter ce qu’il présente comme son jeu le plus ambitieux. Il faut dire que l’élaboration de Order of the Sinking Star, titre de ce nouveau projet, a débuté dès 2016, il y a près de dix ans donc.

Puzzle game « Metroidvaniesque »

Le titre se présente comme un Sokoban massif dont le concept de base est de pousser des caisses afin de se frayer un chemin et/ou résoudre des énigmes. Un concept simple que le créateur entend étendre en lui ajoutant de nombreux concepts originaux, notamment représentés par différents archétypes de personnages jouables (voleur, magicien, guerrier…), tels que le déplacement à travers un miroir ou la téléportation avec un autre élément. On peut d’ailleurs imaginer des dizaines d’autres idées supplémentaires puisqu’on nous annonce déjà plus d’un millier de salles de puzzle à résoudre, pour vraisemblablement plus d’une centaine d’heures de jeu, dans un gigantesque monde interconnecté, l’Overworld. Et c’est peut-être là que le titre pourra tirer son épingle du jeu, avec des puzzle « locaux » qui pourront avoir une incidence sur la carte globale et mettre en lumière un secret encore plus grand.

On peut déjà entrevoir l’immensité de la tâche que le titre va représenter. Lors d’un dézoom, on distingue déjà des centaines de salles, avec chacune son puzzle à résoudre. Cela parait si grand qu’on aurait presque l’impression de voir la carte d’un Metroidvania. D’ailleurs, ne serait-il pas imaginable que ce genre se fonde en partie dans Order of the Sinking Star avec, par exemple, de nouveau personnages et leurs pouvoirs exclusifs à débloquer pour pouvoir avancer dans certaines portions de l’Overworld ?

Jonathan Blow explique également qu’il souhaite nous offrir une histoire bien plus ambitieuse que ce qu’il a pu proposer jusque-là, axée sur la Reine, le personnage principal du titre, qui devra découvrir les mystères de son passé. Alors, ce n’est évidemment pas sur cet aspect que nous attendrons le jeu, mais si les dialogues et l’humour vers lesquels la narration du titre semble se tourner sont percutants, le jeu ne pourra qu’en être meilleur.

Bien sûr, il ne s’agissait là que de la première présentation du titre et il faudra attendre d’en voir un peu plus et pourquoi pas même s’y essayer à la faveur d’une éventuelle démo. Pour le moment uniquement annoncé pour PC, quoi qu’on n’imagine pas le titre faire l’impasse sur les consoles, et notamment la Switch 2 sur laquelle son concept pourrait briller, Order of the Sinking Star est prévu pour une parution courant 2026, sans plus de précisions.