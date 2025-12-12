Gang of Dragon – Toshihiro Nagoshi présente « son » Yakuza aux Game Awards

Légendaire collaborateur de SEGA et créateur de la saga Yakuza/ Like A Dragon, Toshihiro Nagoshi a claqué la porte après avoir grandement participé au rayonnement de la marque. Après avoir commencé sa carrière auprès d’une autre légende de chez SEGA, Yu Suzuki, il a inscrit son nom au générique de nombreux succès de la maison, comme les Virtua Fighter, Virtua Racing, Daytona USA, Super Monkey Ball, Nights, et donc Ryu Ga Gotoku, connu chez nous sous le titre Yakuza, puis Like A Dragon.

Mais les choses se sont gâtées entre le développeur et la société, et il a quitté l’entreprise en 2021 laissant derrière lui – on imagine avec amertume – le studio Ryu Ga Gotoku, et la licence Yakuza/ Like a Dragon.

Avec le soutien du géant chinois NetEase, il a monté Nagoshi Studio pour développer Gang of Dragon, qu’il a révélé lors de la cérémonie des Game Awards. Alors qu’il avait promis qu’il ne décevrait pas les fans de la saga Yakuza, on voit qu’il semble avoir tenu parole. Le jeu présenté dans ce premier trailer ressemble à s’y méprendre à un épisode de la série mettant en scène Kiryu Kazuma et Goro Majima…

S’il a dû laisser la propriété intellectuelle en partant, Nagoshi a emmené son savoir-faire et sa signature avec lui. C’est l’acteur coréen Ma Dong-seok, connu pour ses rôles dans Dernier Train pour Busan, les grands succès coréens que sont The Roundup et sa suite, ou encore son rôle de Gilgamesh chez Marvels (The Eternals). Massif, dégageant un sentiment de force impressionnante, l’acteur joue un personnage « à la Kiryu », qui semble invincible et ne baisse pas les yeux devant le danger.

L’essentiel du trailer se passe dans un bar qui ressemble beaucoup à ceux que les personnages de Yakuza fréquentent, comme le New Serena. Mais surtout, la bande-annonce se finit sur un plan de la fameuse arche de Kabukicho. Celle-ci est détournée dans les jeux Yakuza pour représentée le quartier fictif de Kamurocho, fortement inspiré de Kabukicho. Mais dans le nouveau jeu de Toshihiro Nagoshi, on retrouve la « véritable » arche, comme une façon de dire que Gang of Dragon prendra le parti d’un « Yakuza-like » d’un réalisme noir, quand Like A Dragon a pris un tournant fantaisiste, avec un personnage qui se croit dans un jeu vidéo (Ichiban Kasuga) quand un autre joue au pirate en cosplay (Goro Majima dans Pirate Yakuza in Hawaii).

Même avec le titre du jeu, Gang of Dragon, Nagoshi semble vouloir se réaproprier une partie de ce qu’il a dû laisser en partant. Le jeu n’a pas encore de date de sortie, et on est évidemment très impatients d’en voir plus…