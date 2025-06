Stranger Than Heaven – Après Judgment, une nouvelle installation dans l’univers Yakuza

Si le Summer Game Fest 2025 nous a épargné les placements de produits éhontés, cela ne l’a pas empêché d’être soporifique, à deux ou trois annonces près (Felt that boxing, Scott Pilgrim EX…). On a même failli lâcher la diffusion, saoulé par le manque d’inspiration des directions artistiques répétitives et le nombre beaucoup trop important de Souls-like. Pourtant, arrivé en fin de conférence, on est tout de même content d’avoir trouvé l’énergie de rester : nous avons ainsi pu découvrir le trailer du prochain jeu de Ryu Ga Gotoku, Stranger than Heaven.

Roman Noir

Connu jusqu’ici sous le titre provisoire de Project Century, le nouveau jeu des studios Ryu Ga Gotoku (à qui l’on doit la saga Yakuza/ Like a Dragon, mais est-ce nécessaire de le préciser ?) sera donc un polar jazzy situé dans les années 40 (et non pas dans au début du XXème siècle, comme on l’avait d’abord pensé). Stranger than Heaven sera ainsi probablement plus dans la veine de la série Judgment que dans celle de Like a Dragon. Le personnage est une sorte de cliché de film noir : long manteau, chapeau dissimulant son visage, et passé mystérieux ; mais l’on connait les talents d’écriture du studio, et on lui fait toute confiance pour réussir à faire de ce proto-Sam Spade japonais un personnage bien plus profond que le trailer ne le laisse-t-à penser.

Côté gameplay, quelques brèves images nous permettent d’espérer des mécaniques inédites dans les jeux du studio, tournées vers l’activité de détective, et les affrontement reprendront très probablement le style beat’em all des jeux Yakuza classiques. On n’imagine pas un jeu Ryu Ga Gotoku sans ses mini-jeux, et si les jeux de casinos ou de fléchettes trouveront leur place sans problème dans ce Stranger than Heaven, on n’y verra évidemment pas de salle SEGA. Peut-être verra-t-on des flippers antiques ?

Le lien avec les jeux Yakuza et Like a Dragon pourrait être conservé, puisqu’il se peut que l’histoire s’interesse à la naissance de l’alliance Omi, le groupe rival du clan Tojo auquel a appartenu Kiryu Kazuma. Le studio nous a aussi habitué, entre deux scènes Grand-Guignol, a évoquer des sujets graves. Situer son jeu en 1943 au Japon ne peut pas être un pur hasard (on est deux ans après Pearl Harbour, et deux ans avant Hiroshima), et on est aussi curieux de voir ce que le studio va faire de ce contexte historique.

Si le titre semble emprunté à Jim Jarmush, dont le premier long métrage est intitulé Stranger than Paradise, on ne voit pas encore à ce stade de lien entre les deux oeuvres, même si le héros, dans le trailer, pourrait être un étranger. Ni plateforme, ni fenêtre de sortie n’ont été hélas encore annoncées. En attendant, on rappelle que l’un des tous meilleur épisode de la saga Like a Dragon, Yakuza 0, vient de ressortir en version augmentée sur Switch 2 !