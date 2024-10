Like a Dragon Yakuza – L’adaptation impossible sur Prime Video

Amazon adapte pour sa plateforme Prime Video la saga de jeux Like A Dragon, anciennement connue en Europe sous le titre Yakuza. Les trois premiers épisodes de cette mini-série sont déjà disponibles.

Et c’est un très bon moment pour porter cette histoire à l’écran : les jeux sont plus populaires que jamais, après les paris risqués que représentaient le départ de Toshihiro Nagoshi, créateur de la saga à l’œuvre sur les sept premiers titres, celui du changement de gameplay, pour un passage du beat’em up au tour par tour, et surtout celui du changement de héros. C’est ainsi que Ichiban Kasuga a pris la place de personnage principal, jusque-là occupée par Kiryu Kazuma, même si ce dernier n’a pas totalement disparu de la saga.

Kiryu, justement, sera bien le héro de la série, qui reprend, en gros, les évènements du premier jeu. Mettant en scène Kiryu et Nishiki, la série alterne entre les évènements de 1995, autour d’un casse qui a mal tourné, et 2005, alors que Nishiki s’est élevé dans la hiérarchie yakuza, et que Kiryu sort de prison pour découvrir que l’Alliance Omi est à la recherche de 10 milliards de yens qui lui ont été dérobés. Une intrigue qui ne sera pas une grande surprise pour les amateurs de la saga vidéoludique.

Cependant, même si on retrouve les grandes lignes du scénario, et de nombreux personnages, l’essence des jeux de SEGA est, elle, absente. Ce qui fait que la série de jeux est si particulière, c’est son ton bien elle, capable de passer d’une très sérieuse gravité à l’absurde le plus total, évoquant à la fois des sujets de société graves (la situation économique et sociale des prostituées, le traitement réservé aux personnes âgées, le renfermement nationaliste du Japon…) et mettant en scène des personnages Grand-Guignolesques au possible, comme ce catcheur en tenue de lycra qui court après sa perruque, systématiquement emportée par le vent…

Takashi Miike (Audition, Ichi the Killer…) avait tenté de traduire ces excès propres au jeu (et qui semblaient bien correspondre à sa tonalité à lui !) dans une adaptation au cinéma en 2007. Malheureusement, l’exercice avait plutôt fait basculer le film dans la catégorie des nanars.

La série d’Amazon réussit à éviter cette « nanardisation », (ce qui n’est déjà pas rien !) au prix d’une œuvre qui passe un peu à côté de son sujet. On retrouve quand même quelques plans fugaces qui nous font nous replonger dans l’esprit du jeu, comme ces scènes filmées très dynamiquement au drone dans un Kamurocho reconstitué, avec son brouhaha, ses indénombrables néons, et son arche caractéristique.

Mais ce qui nous manque surtout, outre l’humour, c’est la puissance et le charisme de Kiryu, qui peut, dans les jeux, terrasser un groupe d’ennemis d’un simple regard. Un Kiryu aux sourcils froncés en permanence, et à la coiffure toujours impeccable. Un combattant redoutable au corps à corps, qui fond en larme devant une vidéo des enfants dont il s’occupe à l’orphelinat Sunflower… Ryoma Takeuchi, qui incarne le personnage, ne démérite pas, mais ne rend pas vraiment justice au personnage, et peine à représenter le Kiryu que l’on connait, taciturne, puissant et presque invincible.

Même s’il se fait régulièrement traiter de vieillard par les thugs qu’il croise à Kamurocho, le Kiryu du jeu vidéo est « sans âge ». L’évidente jeunesse de l’acteur qui lui prête ses traits vient jurer avec cette caractéristique. De même que le physique de ce dernier , bien qu’impressionnant, fait plus dans la finesse et la nervosité, et ne rend pas le physique de colosse que Kiryu dissimule sous son fameux costume gris…

Au final, la série évite largement le naufrage, ce qui est déjà une petite victoire. Mais elle ne réussit pas vraiment à retranscrire l’esprit des jeux Like a Dragon / Yakuza. La mise en scène ne s’en sort pas si mal, Kamurocho est particulièrement bien rendu, et les combats « over the top » sont de la partie, cependant, la production a fait face à une équation probablement insoluble : les tires du studio Ryu Ga Gotoku sont de « purs » jeux vidéo, et peuvent difficilement être adaptés dans un autre support sans perdre une partie de leur identité…

Les trois premiers épisodes de Like a Dragon Yakuza, la série, sont dès à présent disponibles sur Prime Vidéo. La deuxième partie sera mise en ligne le 1er novembre prochain.