Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Inattendu !

S’il est un pays où la gravité se mêle à la comédie absurde, c’est bien chez les Yakuzas de la licence Like a Dragon. Capable de traiter de sujets de fond, de problème sociaux gangrénant la société japonaise, en faisant intervenir des personnages en couches-culottes jouant à être des bébés (?!), le dernier jeu de la saga qui fêtera bientôt ses 20 ans n’a ainsi pas hésité à mettre en scène les derniers jours de son héros phare sans pour autant abandonner le grotesque qui fait tout son charme (on ne spoile rien, le cancer de Kiryu est annoncé dans les trailers du jeu depuis avant même sa sortie !).

Dans ces conditions, on s’attend un peu à tout de la part des studios Ryu Ga Gotoku, mais ils ont quand même réussi à nous surprendre avec une annonce à la teneur élevée en WTF concernant le prochain titre de la série. Rien que le titre, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, sent la VHS de supermarché de la fin des années 80 !

Dans un long trailer de 7 minutes, on découvre une mise en place complètement identique à celle de Like a Dragon: Infinite Wealth, où Ichiban Kasuga se retrouvait, sans savoir comment ni pourquoi, échoué nu comme un ver sur une plage d’Hawaii. Sauf qu’ici, c’est Goro Majima (et qu’il porte un pantalon). Le Chien Fou aura donc pour la toute première fois le premier rôle d’un jeu Like a Dragon, ce qui n’est pas pour nous déplaire !

On découvre par ailleurs dans le trailer qu’il prendra la tête d’une équipée de pirates à bord de son propre navire, mais pourra aussi accoster à Hawaii pour retrouver la carte du jeu précédent. Celle-ci sera-t-elle accessible dans son intégralité ? Quelle seront les activités secondaires (qui comptent pour moitié dans le fun d’un jeu Like a Dragon) ? Pourra-t-on vraiment participer à des batailles navales à la Black Flag ? Le trailer publié aujourd’hui se concentre sur le scénario, et l’on a pour l’instant peu de renseignements sur l’ensemble de ces sujets.

On peut toutefois s’avancer sur le fait que ce Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sera probablement un jeu à l’ambition intermédiaire, recyclant des assets du titre précédent, et plus modeste, en termes de durée de vie, que les épisodes principaux, à l’image des épisodes Ishin! et The Man who Erased his Name.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sortira le 28 février prochain. On note l’existence d’une édition collector proposant, au milieu d’autres goodies plus ou moins dispensables, le cache œil de Majima. L’objet, qui, à tous les coups, a inspiré l’idée de faire du personnage un pirate.