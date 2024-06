Yakuza: Like a Dragon devient une série TV sur Prime Video

La fièvre des adaptations jeux vidéo (que nous avions prophétisée) continue, et le prochain titre à avoir droit au traitement ne sera-t-autre que la saga Yakuza: Like a Dragon ! Ce qui nous rend évidemment extrêmement impatients.

Rien d’étonnant en vérité à adapter la licence des studios Ryu Ga Gotoku : les jeux Yakuza (puis Like a Dragon) ont toujours été très narratifs, et même très cinématographiques, avec de longues séquences de cinématique faisant avancer un scénario à chaque fois dramatique au possible. Un film Like a Dragon existe d’ailleurs déjà, sorti en 2007 au Japon (en 2010 et directement en DVD en occident), il est réalisé par l’hyperactif Takashi Miike qui outre ses films cultes (Audition) a réalisé quelques films plutôt fun tirés de manga et de jeux vidéo, dont Ace Attorney en 2012 ou l’anime Onimusha en 2023.

Le fidèle lecteur de New Game Plus sait à quel point on tient la licence en haut lieu dans ces pages… Alors évidemment, c’est avec une petite dose d’appréhension que l’on accueille l’information, d’autant que l’oeuvre n’est pas évidente à adapter. Ce mélange de drama hyperviolent et très sérieux, incluant de vraies critiques sociétales, et de comédie complètement over-the-top semble a priori difficile à rendre en dehors du jeu vidéo. Cependant, l’adaptation de City Hunter/Nicky Larson sur Netflix s’en est plutôt bien sorti sur cet exercice d’équilibriste, alors tous les espoirs sont permis.

« En 1995 et 2005, s’étalant sur deux époques , Like a Dragon : Yakuza, une série originale axée sur une intrigue policière et d’action, suit la vie, les amis d’enfance, et les conséquences des décisions de Kazuma Kiryu, un guerrier yakuza téméraire et sans égal avec un puissant sens de la justice, du devoir et de l’humanité. » – description de la série issue du communiqué Amazon (traduit par la rédaction)

Après la réussite publique et critique de la série Fallout, c’est encore Prime Video qui diffusera la série, mise en ligne en deux sets de trois épisodes les 25 octobre et 1er novembre. On souhaite bonne chance et bon courage à l’acteur qui incarnera Kiryu, dont le doubleur, Takaya Kuroda, a marqué de son empreinte (vocale) le personnage qui reste l’un des plus charismatique de toute l’histoire du jeu vidéo, rien que ça.