Fallout 76 – Porté par la série, le jeu renaît

Contre toute attente, l’adaptation en série de Fallout par Amazon est un franc succès, tant et si bien que l’on a appris récemment que le géant américain va financer une seconde saison, une semaine seulement après la sortie de la première sur nos écrans. On se réjouit naturellement d’un tel succès et de voir Fallout revenir sur le devant de la scène, surtout d’un point de vue un peu plus vidéoludique.

S’il s’agit d’une véritable victoire pour Bethesda, qui en avait terriblement besoin tant le studio est bien en peine après le lancement mitigé de Starfield et le prochain The Elder Scrolls qui ne sortira pas avant quelques années, il s’agit également d’une véritable renaissance pour Fallout 76. On se souvient que ce titre, sorti en 2018, avait subi de nombreuses infortunes allant d’une campagne marketing tentant bravement de présenter un jeu basé sur Fallout 4 comme une révolution (« 16 fois plus de détails »), en passant par des bugs à foison et une monétisation dépourvue de la moindre once de vergogne.

Néanmoins, il faut bien rendre au studio californien ce qui lui revient, et en dépit d’un accueil particulièrement froid Bethesda n’a jamais abandonné Fallout 76, réparant et améliorant le titre autant que possible. Ainsi, en juin de cette année, est attendue la première grande extension de la carte du jeu par le biais de la mise à jour Skyline Valley. Une extension qui ajoutera un nouveau biome, de nouveaux points d’intérêts et de nombreuses nouvelles quêtes. Un contenu que certains découvrent d’ailleurs en ce moment même, en partie, sur le serveur public de test.

Mais, la véritable actualité autour de Fallout 76, c’est bien l’explosion du nombre de nouveaux joueurs : alors que le titre avait en moyenne un peu moins d’une dizaine de milliers de joueurs quotidiens depuis son lancement, il y a désormais plus de 68 000 joueurs sur le titre. Non seulement il s’agit du plus grand nombre de joueurs simultanés depuis sa sortie, mais ce pic a été atteint aujourd’hui et pourrait donc encore monter.

Une très belle rédemption pour Fallout 76 qui est, au fond, un jeu très sympathique, mais qui avait terriblement souffert à sa sortie de critiques particulièrement légitimes. Néanmoins, n’oublions pas que même si la série réalisée par Amazon est de très grande qualité, ils s’agit très certainement des radieuses retombées du Saint Atome qui sait se montrer très généreux lorsque l’on en appel à ses bénédictions.