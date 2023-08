Goldorak – Une nouvelle série animée après le jeu Microïds

Décidemment, le Géant de Lumière et d’Acier, aka Grendizer en V.O., aka Goldorak chez nous, n’a pas fini de revenir. Après une excellente B.D. réalisée en France en 2021 (qui fut d’ailleurs la 2ème publication la plus rentable de l’année, juste derrière Astérix), après le très attendu jeu de Microïds qui arrivera à l’automne, Le Festin des Loups, c’est une nouvelle série animée qui vient d’être annoncée !

Ce nouvel anime, baptisé Goldorak U (ou Grendizer U en V.O.) sortira sous la supervision du créateur original du robot, Go Nagai, et avec des financements saoudiens, le royaume n’en finissant plus d’investir dans les « geekeries » – il se dit que ses habitants sont aussi fan des aventures du Prince d’Euphor que ne le sont les français ou les italiens. On rappelle que Godorak a eu bien plus d’impact dans ces pays que sur son sol natal, où il n’est qu’un spin off de Mazinger, autre robot géant bien plus populaire, piloté lui par Alcor (Koji Kabuto en V.O.).

Au générique, on pourra compter sur une troupe de vétérans, avec à la réalisation, Mitsuo Fukuda, qui s’y connait bien en robot géant pour être derrière Gundam SEED, au scénario Ichiro Okouchi, qui a aussi travaillé sur la franchise Gundam, et pour la musique, il faudra compter avec Kohei Tanaka, à qui l’on doit entre-autres le très efficace et entêtant générique culte de Sakura Wars !

Pour le chara-design, la production a fait appel à Yoshiyuki Sadamoto, essentiellement connu pour son travail de chara-designer sur Evangelion. Le haut du panier en termes de signature, mais on n’est pas persuadé que le style très élancé des personnages d’Evangelion convienne-t-à ceux de Goldorak… Le nouveau visage, très juvénile, d’Actarus fait d’ailleurs déjà débat.

Ce qui ne fait pas débat, par contre, c’est qu’avec de tels noms, la production semble avoir voulu mettre de son côté tous les atouts pour s’assurer d’une production de qualité. Difficile de présager aujourd’hui du résultat, mais on ne vous cachera pas qu’on est très impatient de le découvrir ! Un teaser a été mis en ligne, mais il ne contient absolument aucune image de l’anime à venir, alors on préfère vous remettre dans l’ambiance avec le thème du Goldorak classique, réorchestré par Marcin Przybylowicz (The Witcher, Cyberpunk 2077…) pour le jeu de Microids, qui, on le rappelle, sort le 14 novembre prochain.