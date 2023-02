Goldorak le Festin des Loups – Microïds, Go !

Il y a tout pile un an, nos petits cœurs d’éternels enfants des 80’s vibraient à l’annonce de Microids qui révélait œuvrer au développement d’un jeu Goldorak. Vibraient de joie, d’abord, parce qu’on a jamais eu le droit à un vrai jeu vidéo Goldorak, alors même que les méchas sont plutôt bien représentés dans le paysage vidéoludique, des jeux Gundam à la série Front Mission. Mais vibraient d’angoisse aussi, par ce que Microïds, qui s’est dernièrement un peu spécialisé dans le jeu vidéo à destination des plus jeunes (Marsupilami : Le secret du Sarcophage, Schtroumpfs Kart…) est peut-être plus connu pour ses rendez-vous manqués que pour ses hits imparables. Et puis, surtout, on ne connaissait rien d’autre du projet que sa volonté d’utiliser la licence UFO Robot Grendizer (son nom en V.O. ).

C’est désormais en partie corrigé, puisqu’outre le titre complet du jeu, Goldorak – Le Festin des Loups, Microids a publié une courte bande-annonce nous montrant le robot de lumière et d’acier en action, et partagé quelques informations concernant le projet. Le jeu reprendra ainsi les évènements dépeints dans la série animée, qui voient Actarus, échouer sur Terre au Ranch du Bouleau Blanc, à bord de Goldorak, après que sa planète a été détruite. Il devra lutter contre le Grand Stratéguerre et les forces de l’Empire de Vega, qui comptent bien récupérer le Goldorak qui leur a été volé. L’éditeur précise que les thèmes musicaux mythiques de la série animée figureront au générique du jeu. On entend d’ailleurs dans la bande-annonce le tout premier thème du dessin animé signé Shunsuke Kikuchi et interprété chez nous par Enriqué (« Accours, vers nous, Prince de l’espace… »).

Le studio Enroad, formé, selon les dires de Microïds, de vétérans issus de chez Amplitude ou Ubisoft, est chargé du développement du jeu. Il est assisté dans sa mission de Philippe « Golgoth71 » Dessoly, qui fut plusieurs années le dessinateur officiel des produits sous licence Goldorak, et qui assiste les studios sur la direction artistique.

On comprend ainsi la volonté de bien faire de Microïds, ce qui nous rassure un peu sur les qualités du jeu à venir. Cependant, les premières images, sans être catastrophiques, sont loin d’être impressionnantes, et ne tiennent qu’à la présence charismatique du robot géant, dont l’apparition ne peut nous laisser indifférents. Certes, une mention indique que les images ne reflètent pas le jeu définitif, mais on est largement plus proche des standards de la Switch que de ceux des consoles de dernière génération. Pas de quoi cependant entamer notre enthousiasme, on espère simplement que le studio et l’éditeur tablent sur autre chose que la nostalgie, même si cette dernière devrait déjà assurer un succès minimum de succès à ce Goldorak – Le Festin des Loups. Le contenu des différentes éditions Collector (sur PS4, PS5 et Switch uniquement), Deluxe et Standard sera révélé « très prochainement », et les précommande devraient ouvrir au même moment.

Goldorak – Le Festin des Loups sortira sur PlayStation 4 et 5, Switch, Xbox One et Series, et PC au cours de l’année 2023.