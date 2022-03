Gundam Evolution – Bandai Namco vise l’Occident

Annoncé hier lors du State of Play, Gundam Evolution, le futur FPS free-to-play de Bandai-Namco sortira cette année. Véritable phénomène de société au Japon, la franchise Mobile Suit Gundam est si ancrée dans la vie de l’archipel nippone que deux gigantesques statues inspirées de la série ont été érigées. Un engouement qui n’a jamais vraiment pris en Occident.

Si vous êtes né dans les années 80, vous devez probablement vous souvenir de l’anime Gundam Wing diffusé sur M6 en 2001. Mais combien connaissent ou ont joué au jeu issu de la série : Gundam Battle Assault sorti chez nous sur PS1 ? S’il est vrai qu’en Europe, les fans de la franchise ont eu droit à un Mobile Suit Gundam: Federation vs. Zeon sur PS2 ou à un Dynasty Warriors: Gundam 2 sur PS3 (tous deux moyennement notés dans la presse spécialisée de l’époque), on est très loin (rien que sur les plateformes Sony) de la soixantaine de jeux liés de près ou de loin à la franchise sortis au fil des années au Japon et dont quelques-uns seulement sont également sortis aux États-Unis.

Bandai Namco espère-t-il changer la donne avec ce Gundam Evolution ? En proposant un FPS dans lequel on pourra choisir entre trois modes de jeu différents (la capture de drapeau, la domination et la destruction) pour s’affronter par équipes lors de session de 6v6, et avec son lot de nouvelles armures et de skins à débloquer ou à acheter, on se rapproche des us et coutumes du FPS tel qu’on le conçoit dans nos contrées. Mais faire du dernier-né des jeu Gundam un ‘’Overwatch-like’’ est-il un choix délibéré ? L’heure est clairement à l’ouverture sur le monde pour les responsables de la création du jeu. Pour Kazuya Maruyama, producteur exécutif chez Bandai Namco Online :

« Nous sommes impatient de voir les vétérans de la franchise […] et les nouveaux venus s’unir sur le champ de bataille de Gundam Evolution. »

Prévu pour cette année sans toutefois de date précise, Gundam Evolution sera disponible au Japon, aux Etats-Unis et en Europe sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One et Xbox Series X.