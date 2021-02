UFO Robot Grendizer – Astéro-Hache sur consoles et PC

“Très loin dans l’espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du Prince Actarus”. Si ces paroles résonnent dans votre esprit, vous serez sûrement ravi d’apprendre que UFO Robot Grendizer (plus connu sous le sobriquet de Goldorak en version française) a prévu de ressortir les armes pour revenir pourfendre les Forces de Vega.

Microids vient de l’annoncer : le légendaire robot géant va reprendre du service. La licence n’avait pas eu d’adaptation en jeux video depuis les calendes grecques. Les seules occasions de pouvoir incarner le robot géant étaient de jouer à la saga Robot Taisen, d’excellents tactical RPG mettant en scène les plus célèbres mechas des anime made in Japan.

L’éditeur français derrière des licences telles que Sybéria, XIII, Oddworld, Asterix et Obelix XXL et le remaster de Toki (2019) promet d’être fidèle au travail original du mangaka Go Nagai. En effet, l’auteur du matériau d’origine lui-même supervisera la production du jeu ! Ceci peut déjà nous rassurer quant au respect de cet opus envers la licence Grendizer.

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes sûrs que le jeu est en cours de développement sur PC et consoles (mais nous ne savons pas encore lesquelles). Reste à savoir s’il s’agira d’un simple produit dérivé cherchant à flatter la nostalgie des fans, ou s’il saura se faire une place au sein du cercle fermé des adaptations réussies.

Car rappelons que si dans les années 80/90 les jeux vidéo adaptés d’anime, comics ou de films étaient souvent de simples outils marketing à la qualité médiocre, nous avons de plus en plus droit à des jeux fidèles et réussis (Spider-Man sur PS4, Dragon Ball Z: Kakarot…)

Espérons que Microids et Dynamic Planning sauront se montrer digne d’une telle légende. Pour l’heure, nous devrons encore patienter pour avoir une date de sortie et plus d’informations sur la nature du jeu, son gameplay et son histoire.