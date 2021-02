Oddworld Soulstorm – Abe fait bientôt son grand retour

Discret sur la scène vidéoludique depuis quelques années, le studio Oddworld Inhabitants fera prochainement son grand retour avec Oddworld Soulstorm. C’est à l’occasion de l’Epic Games Store Spring Showcase, jeudi 11 février dernier, qu’a été dévoilée la dernière bande-annonce des prochaines aventures d’Abe, le héros Mudokon.

L’action fait suite à la rébellion entamée dans Oddworld New ‘n’ Tasty, dont Abe était l’instigateur malgré lui. En effet, cette petite créature va devoir libérer les siens, prisonniers du joug du cartel Magog et des dirigeants de la planète, tous corrompus.

Fidèle à l’ADN de la série qui a fait son succès depuis le début des année 1990, on est ici sur un pur jeu de plateforme (à l’ancienne ?), avec néanmoins quelques touches de RPG afin de moderniser et dynamiser une formule éprouvée par le temps. En effet, il sera possible de récolter des ressources pour en faire des armes à donner à nos amis Mukodon délivrés au cours de l’aventure et ainsi faire grandir la révolte.

On reste impressionné par la qualité des décors à grande échelle qui promettent une grande variété d’actions et d’exploration tentant à casser la linéarité du jeu, habituel talon d’Achille du genre. Ici, farfouiller va être récompensé par la libération de compagnons, des ressources facilitant ainsi votre progression. L’ambiance n’en demeure pas moins glauque et oppressante en ces lieux désolés.

Difficile de ne pas voir en ce Oddworld Soulstorm une métaphore délicieusement caustique de notre propre condition humaine, toujours condamnée à produire encore et encore et en silence (la bouche cousue d’Abe en est l’illustration). Les amateurs des aventures du petit Mukodon ont de quoi être ravis, les fondamentaux de la série semblent être respectés en apportant néanmoins quelques nouveautés bienvenues pour attirer, vers cette licence culte, une nouvelle génération de joueurs.

Quoi qu’il en soit, il faudra patienter encore un peu car Oddword Inhabitants reste prudent sans annoncer une date de sortie, il faudra se contenter d’un “printemps 2021” pour le moment. Pour rappel celui-ci est d’ore et déjà disponible en préachat sur l’Epic Games Store