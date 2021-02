24eme film, mais une première en France pour Détective Conan

Eh bien comme on dit, il faut une première fois à tout, et c’est après 27 ans d’existence et 23 films que Détective Conan s’exporte enfin dans nos salles de cinéma françaises. Cette licence toujours en cours en manga avec pas moins de 98 tomes ainsi que plus de 1000 épisodes animés, fait figure de grand classique du genre, une œuvre qui fait désormais partie des meubles si l’on puit dire. Beaucoup plus old school que les éternels Naruto ou autres One Piece, cette série n’avait peut-être pas le potentiel commercial pour être porté sur les écrans de nos salles française jusqu’à présent. Mais comme bien souvent par chez nous, c’est la société de distribution Eurozoom qui a décidé de prendre le risque de mettre en avant Detective Conan: The Scarlet Bullet dans nos cinémas.

Eurozoom, c’est notamment la société que vous pouvez remercier pour nous avoir permis de découvrir en salles Lupin III: The First, Your Name, ou encore d’avoir mis le paquet pour promouvoir Promare de la meilleure des manières. Concernant ce dernier, nous vous en parlions justement dans notre critique que vous pourrez retrouver ci-dessous, un film à voir absolument, notamment si vous êtes fans du studio derrière Kill la Kill.

Detective Conan: The Scarlet Bullet sera donc une grande première pour le public français, et s’il devait initialement sortir en avril 2020 au Japon, ce dernier y paraîtra finalement cette année à cause des circonstances engendrées par la pandémie. Ce qui en fera donc une sortie presque simultanée avec la France, ou Detective Conan: The Scarlet Bullet sera diffusé à partir du mercredi 21 avril 2021. À l’instar de Lupin, le film constituera une histoire unique, qui ne demandera pas d’avoir des connaissances sur la licence pour en profiter, même si c’est toujours mieux pour apprécier pleinement les références, voici d’ailleurs la trame que vous pourrez y suivre :

Le Japon se prépare à accueillir les World Sports Games (WSG) à Tokyo. Le tout nouveau train à très grande vitesse Hyper Linear « Japanese Bullet » est le premier au monde à opérer dans un tunnel sous vide. Ce bijou de la technologie japonaise, capable d’atteindre 1000KM/h, sera inauguré à l’ouverture des WSG. Lors d’une fête organisée pour les sponsors des jeux, d’étranges incidents ont lieu, puis des personnalités sont kidnappées. Conan enquête et trouve un lien potentiel avec les kidnappings qui ont eu lieu aux WSG de Boston 15 ans auparavant.

Il est toujours très appréciable de voir qu’Eurozoom continue ses efforts pour promouvoir ce type d’œuvres dans nos salles, car pouvoir découvrir de l’animation japonaise sur grand écran n’a pas toujours été la simplicité même. On espère juste que si les salles peuvent rouvrir à temps, le public répondra présent pour aller voir Detective Conan: The Scarlet Bullet qui, s’il est une aussi bonne surprise que Lupin III, ne devrait pas nous faire regretter le déplacement.