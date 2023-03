Goldorak, Cobra, et les animes des années 80/90 en jeu vidéo

Rétro (mais pas trop), c’est la chronique qui rebondit sur l’actu pour revenir en arrière et évoquer l’histoire d’un jeu vidéo, ou du jeu vidéo. Avec ce numéro, on profite des annonces de Microids concernant un futur jeu Cobra pour revenir sur une petite sélection d’animes de la fin des années 80, début des années 90 adaptés en jeux vidéo…

Microids régale les quadragénaires en ce premier trimestre 2023 avec d’abord des images du jeu Goldorak à sortir cette année, et l’annonce d’une adaptation de Cobra, autre dessin-animé culte de l’époque Récré A2/Club Dorothée. Une double actualité qui suscite d’importantes attentes des joueurs, d’autant plus que malgré leur énorme succès, les grands dessins animés de la fin des années 80 se sont faits assez rares sur nos consoles de jeux.

Goldorak et Cobra, inédits en jeux vidéo ?

C’est aussi ce qui fait l’événement avec les deux propositions de Microids : on n’a pas eu si souvent l’occasion de jouer ni avec Goldorak, ni avec Cobra. Leur époque était pourtant celle des adaptations à tout-va.

S’il existe des caisses de jouets Goldorak, le robot n’a étonnamment jamais eu son propre jeu vidéo. Il apparaît bien au casting de certains titres de la série Super Robot Wars, un jeu de combat de méchas célèbre pour croiser les licences (Gundam, Evangelion…), mais n’a jamais été le héro d’un jeu à lui. Peut-être parce que sa popularité au Japon est bien en deçà du succès qu’il connaît en France ou en Italie ?

Cobra, lui, a figuré au générique d’une dizaine d’adaptations. Du moins sur le papier, parce qu’en réalité, ce sont tout au plus deux ou trois « vrais » jeux qui sont sortis, et même pas tous en Europe. Ainsi, on connaît bien le jeu Loriciel, sorti en 1987 sur Amstrad CPC. C’est peut-être le seul auquel nous avons pu jouer ! Le titre sorti deux ans plus tard sur Atari ST et Amiga sous le titre Cobra 2 (et dont la pochette est un modèle de ratage kitsch) n’était en fait qu’un update graphique du jeu CPC… On n’a pas attendu les années 2010 pour faires des « remasters » !

Cobra sur Amstrad CPC, et la « magnifique » pochette de la fausse suite/vrai remaster Atari ST

Deux visual novels sont sortis sur PC Engine, le premier a ensuite été adapté sur SEGA CD sous le titre Cobra – The Space Adventure. Jamais sorti en Europe, le titre bénéficie aujourd’hui d’un patch de traduction en anglais réalisé par des fans, et vaut le coup d’œil pour son très joli graphisme en 2D pixelisé. Question jouabilité, par contre, c’est du visual novel… Trois jeux sont sortis plus tard sur PS1 uniquement au Japon, un shooter sobrement intitulé Cobra – The Shooting, et deux mangas à lire sur sa console (!) publiés sous le label PlayStation Comic que nous n’avons pas connu en France.

On pourrait aussi mentionner une borne d’arcade (là encore, un shooter) ou un logiciel d’entraînement à la dactylographie (Typing the Psychogun – Si,si !), mais cela ne gonflerait pas vraiment le nombre de jeux auxquels on a pu s’essayer. Pour nous, le jeu Cobra de Microids ne sera donc pas loin d’être inédit.

Les stars du genre : Kenshiro et les Chevaliers du Zodiaque

On fera volontairement l’impasse sur Dragon Ball, dont les adaptations sur consoles sont suffisamment populaires, pour revenir sur ses voisins de programme télé, Hokuto no Ken et Saint Seya. Deux licences phares de l’époque (et de l’histoire du manga) qui ont bien été adaptées en jeux vidéo qui ont, contrairement aux jeux Cobra, été distribués chez nous. Avec des résultats mitigés atteignant, au mieux, le « moyen-moins ».

Kenshiro, dit Ken le Survivant en V.F., est au générique de plus d’une trentaine d’adaptations qui, pour la plupart, ne sont pas sorties du Japon. Nous aurons quand même pu nous essayer aux deux Ken’s Rage, sortis en 2010 et 2013 sur PS3 et Xbox 360, des beat’em all qui satisferont les fans de la saga, mais peut-être eux seulement ; à Fist of the North Star: Lost Paradise, qui est un spin-off de la série Yakuza déportant son système de jeu dans l’univers de Kenshiro, encore une fois plutôt sympathique pour les amateurs (de Ken, des studios Ryu ga Gotoku, ou des deux), tandis que les autres passeront leur chemin. Le titre avait eu la bonne idée d’intégrer, dans le cadre des mini-jeux traditionnels de la série Yakuza, le jeu Ken le Survivant de 1986, sorti sur SEGA Master System.

Ken le Survivant et SEGA ont d’ailleurs une histoire compliquée. Alors que deux jeux tirés des aventures de Kenshiro sont bien sortis en Europe, ils sont arrivés sans les droits d’exploitation de la licence, avec un changement de titre et un « color swap ». On les trouve sous les titres Black Belt (Master System) et Last Battle (Mega Drive).

À gauche, Ken est allé se rhabiller sur Master System ; à droite, sur Mega Drive, un jeu Ken le Survivant méconnaissable (ou pas)

Enfin, Fitness Boxing of the North Star, un jeu de fitness utilisant les capacités de motion gaming de la Switch, vient de sortir. Il s’agit d’une variation du jeu Fitness Boxing (2018) mis aux couleurs de Ken le Survivant.

Avec les Chevaliers du Zodiaque, c’est à la fois plus simple et plus compliqué. Un jeu très connu et à l’époque très attendu est bien arrivé jusqu’à nous dès 1991. Il représentait alors une sorte de Graal pour les enfants possesseurs d’une NES, qui avait le pouvoir de multiplier les copains dès lors qu’on l’avait dans sa collection ! Hélas, le jeu est particulièrement mauvais et a déçu autant qu’on l’avait attendu. Il a néanmoins connu une deuxième jeunesse et un regain de popularité en devenant le premier jeu mis en scène dans les vidéos YouTube du Joueur du Grenier.

De nombreux jeux Saint Seya sont ensuite sortis tout au long des années 2000, avec des résultats oscillant entre le moyen et le pas très bon. La licence remporte néanmoins un certain succès sur mobiles.

Mais aussi…

D’autres dessins animés du mercredi après-midi ont eu droit à leur adaptation vidéoludique. Comme Cobra, les Cosmocats ont eu un jeu Amstrad CPC en 1987, adaptation d’un titre ZX Spectrum ensuite adapté sur Amiga et Atari ST. Il faudra attendre 2012 pour voir arriver un nouveau jeu Cosmocats sur Nintendo DS, avec un titre plutôt durement noté par la presse…

Plus réussi, Nadia et le Secret de l’Eau Bleue, la série créée par Hayao Miyazaki et plagiée par Disney (Atlantis), est devenu un RPG sur Mega Drive en 1991. Hélas jamais traduit ni distribué en France, le jeu est sur le line up de la Mega Drive 2 Mini dans sa version japonaise, et on trouve aujourd’hui un patch pour le traduire en anglais réalisé par des fans. Amateurs de RPG old school et/ou fans du dessin animé devraient y retrouver leur compte.

Quelques jeux vidéo tout à fait oubliables portent la griffe de Musclor et les Maîtres de l’Univers, des ZX Spectrum jusqu’aux Nintendo DS et PlayStation 2, en passant par le mobile ; Nicky Larson fut lui en 1990 le héros d’un unique run and gun sorti sur PC Engine, mais jamais distribué en France. Plus récemment, un jeu Olive et Tom avait été proposé en 2020 par Bandai Namco. C’était le premier à arriver jusqu’à nous après une série ininterrompue de jeux sortis depuis 1990 et restés exclusifs au territoire japonais.

Et ensuite ?

Les jeux Goldorak et Cobra, pour peu que gameplay et réalisation suivent, sont donc de bonnes nouvelles pour nous, joueurs européens, qui n’avons pas eu l’occasion si souvent de nous frotter à ces héros de la télévision cathodique. Et la manne est presque inépuisable…

Nous serions probablement très nombreux à nous enthousiasmer pour un jeu City Hunter en monde ouvert, avec de l’enquête, des combats, des courses-poursuites en Mini Cooper… Et des mini-jeux impliquant Laura et un maillet ! De même, on ne dirait pas non à un jeu d’infiltration Cat’s Eyes, ou à un RPG façon space-opéra Ulysse 31… Microids, si vous passez par là…