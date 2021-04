Cobra et son psychogun s’invitent dans l’univers de Senran Kagura !

C’est le moment idéal pour sortir votre plus beau gif animé « shut up and take my money! » : Senran Kagura invite Cobra, le pirate de l’espace ! Le crossover se passe dans le jeu mobile Shinobi Master Senran Kagura: New Link.

Les plus jeunes ne sont pas forcément familiers du personnage de Buichi Terasawa né en 1978 et empruntant les traits de Jean-Paul Belmondo, mais ce dernier est au panthéon des personnages de la japanimation, aux côtés des Chevaliers du Zodiaque et autres Ken le Survivant, pour la génération qui passait ses mercredis après-midi devant le Club Dorothée.

Si le crossover peut paraître étonnant de prime abord, il a néanmoins quelque chose d’évident, tant les deux licences partagent cette même obsession des courbes féminines. Cobra est en effet, à l’instar de Nicky Larson, un séducteur maladif, et on ne compte plus les dangers qu’il a affrontés pour répondre à une demoiselle en détresse, mais surtout en bikini…

Malheureusement, les fans de Cobra vont probablement se retrouver aussi frustrés que lors de la sortie du seul jeu Cobra à ce jour, Space Adventure Cobra: The Shooting (les autres titres estampillés Cobra sont en fait des B.D. numériques), puisque comme ce dernier, le jeu risque de rester exclusif au Japon. Shinobi Master Senran Kagura: New Link est en effet un gacha sorti sur l’archipel il y a deux ans et connaissant une jolie carrière là-bas.

Quant à nous, pour nous consoler, il ne nous reste qu’à nous tourner vers un autre crossover mettant en scène les shinobis : Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptunia, qui verra se rencontrer les filles de Senran Kagura et celles de Hyperdimension Neptunia, et qui devrait être présenté dans quelques jours. Et pour les enfants du Club Dorothée, il faudra patienter jusqu’à la sortie aussi redoutée qu’attendue du Goldorak de Microïds, annoncé le mois dernier…