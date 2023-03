Critique Fitness Boxing Fist of the North Star – Coach le Survivant

Le succès incroyable de la Wii, ainsi que les expérimentations de Microsoft avec le Kinect, ont alimenté la vague motion gaming autour de 2010. Parmi ces jeux à gimmicks, souvent sans trop de fond, un sous-genre est venu renforcer le cœur de cible de la Wii (les non-joueurs) : les titres d’entrainement sportif. Dernier héritier en date de ce genre aujourd’hui moribond (même Just Dance 2023 a sous performé, de l’aveu même d’Ubisoft), Fitness Boxing Fist of the North Star. Avoir Kenshiro pour coach est-il un argument suffisant ?

Tu es musclé mais tu ne le sais pas encore

Fitness Boxing est une série née en 2018 sur Switch, elle-même héritière des jeux Shape Bowing sortis sur Wii. On retrouve en couvertures des premiers Fitness Boxing les « silhouettes » blanches typiques des jeux de coaching sportifs telle que celle qui nous accompagnait avec le hit imparable Wii Fit et sa Balance Board, summum des titres du genre. Avec l’épisode spécial Fitness Boxing Fist of the North Star, ces silhouettes impersonnelles sont remplacées par les personnages du manga Fist of the North Star, plus connu par les enfants des années 80 sous le titre de Ken Le Survivant.

Ainsi, c’est Kenshiro qui sera l’entraîneur de base et qui nous accompagnera dans ce programme de remise en forme. Au fur et à mesure des avancées dans le jeu, d’autres coaches deviendront disponibles, comme Rei, le maître du Nanto, ou le frère ennemi de Ken, le terrible Raoh.

Atatatatatatatatata !

Conçu pour accompagner un programme d’entretien physique, il est difficile de parler du gameplay du soft, qui n’est pas tout à fait un jeu. Le principe est, comme dans un jeu de rythme, de réaliser des coups au bon moment, indiqués par des icônes qui défilent à l’écran, comme dans tous les classiques du genre musical.

On tient un JoyCon dans chaque poing, et on distribue des directs, des uppercuts ou des crochets au cours de séries (les combos) plus ou moins longues. Le titre réclame la pleine collaboration du joueur, car les JoyCon ne sont pas tout à fait capables de différencier par exemple un direct d’un crochet. Ainsi, il ne tiendra qu’au joueur de respecter les consignes quand aux séries de coups à envoyer. Cependant, on ne lance pas un tel titre pour le scoring, mais par envie de se dépenser un peu, et il serait stupide de tricher… Aussi stupide que de partir faire un footing seul, s’assoir sur un banc à l’abris des regards, puis rentrer au bout d’une heure en simulant l’essoufflement. Pour impressionner qui ?!

Lors du premier démarrage de Fitness Boxing Fist of the North Star, il faudra remplir une petite fiche de renseignements en indiquant son age, son poids, sa taille… et les attentes quant au programme : se dépenser, perdre du poids… Selon cette fiche, le titre mettra en place un programme d’entraînement personnalisé qu’on pourra suivre au quotidien. Chaque session sera à chaque fois paramétrable en Normal/ Allégé/ Intense, jouant essentiellement sur la durée de la séance. Utile si l’on veut vraiment s’entraîner au quotidien, mais qu’on n’a pas le même temps à consacrer au sport en semaine et le week-end, par exemple…

Boss fights

Le petit plus attendu par le skin Hokuto no Ken sur Fitness Boxing est bien présent : pouvoir faire pleuvoir les coups façon Poing des cent déchirures. C’est (en cas de score suffisant) le coup final à porter aux boss du mode combat. À nous d’essayer d’assener un maximum de coups de poing en un temps limité. Et il est même conseillé d’accompagner le geste d’un vocal « atatatatatatatatata ! » !

En dehors de ce final, le mode combat ne diffère pas vraiment du mode entrainement. Ce qu’apporte aussi au jeu la licence Ken le Survivant, outre les personnages qui servent de coaches et un habillage comprenant des vignettes originales du manga, c’est la bande-originale. Bien que sur ce point, on ne soit pas tout à fait gagnant : une poignée de morceaux issus de l’anime (dont le fameux Tough Boy), et toute une série de morceaux originaux composés « dans le ton de », mais forcément moins entraînants. Les morceaux pop des Fitness Boxing originaux manquent un peu…

Après quelques jours de pratique, nous devons bien reconnaître que le titre est efficace. Facile à prendre en main, facile à lancer quotidiennement, on sent que nos parties quotidiennes ont des effets (à défaut d’avoir -encore ?- des résultats) : des vraies courbatures dans toutes une série de muscles que nous n’utilisons définitivement pas assez.

C’est l’objectif original du jeu, et il atteint largement son but : proposer un excellent moyen de se bouger un peu quand, comme nous, on passe un peu trop de temps assis devant son clavier… ! Il est même encore plus facile à sortir que Ring Fit (même si physiquement moins complet, on ne peut pas tout avoir), puisqu’il ne nécessite pas d’accessoire autres que les JoyCon, et demande moins de place dans le salon pour être pratiqué (pas d’exercice au sol…)

Fitness Boxing Fist of the North Star nous livre exactement ce qui était attendu : un jeu de sport, qui nous permet à nous qui nous sommes un peu éloignés des salles de gym d’utiliser un peu ces muscles que nous ne sollicitons que trop rarement. Le skin Hokuto no Ken ne parlera qu’aux fans de la licence, même si se faire conseiller par un Kenshiro en t-shirt de surfer possède un petit charme indescriptible, situé quelque part entre le premier et le second degré.

On lui reprochera peut-être un prix élevé au regard d’un contenu un peu chiche, mais ramené au prix de l’abonnement à la salle de sport où l’on n’ira jamais, c’est finalement une très bonne affaire !

