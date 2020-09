Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercice – Un poing d’honneur à s’entraîner

Décidément, comme un gouvernement qui augmente les taxes sur les clopes et l’alcool “pour notre bien”, Nintendo profite de son dernier Nintendo Direct Mini pour nous présenter un nouveau jeu afin de donner la vie dure à nos lipides. Enfin, nouveau, c’est vite dit. Le titre que Big N nous a présenté et qui sort de ses propres bureaux (comme quoi, on n’est jamais à l’abri d’une entorse… même si c’est à ses propres règles) est en fait une suite à son Fitness Boxing, titre sorti en fin d’année 2018. Et Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercice, comparé à son aîné, voit tout un peu plus grand.

L’euphémisme utilisé ici n’est malheureusement pas volé. Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercice repose largement sur la formule démarrée par son aîné, nous parlons bien sûr de bousculer l’air autour de vous, un Joy-Con au bout de chaque bras. Pour s’y mettre, rien de plus simple, vous choisissez votre entraîneur, la chanson qui vous accompagnera, le rythme que vous voulez suivre et c’est parti, il ne vous reste qu’à suer en imitant les gestes que la console vous incite à faire. Direct, crochets et torsions seront comme toujours les maîtres mots.

Côté nouveauté, une poignée de nouveaux entraîneurs pour vous accompagner lors des 66 exercices bercés par le rythme de 23 chansons. Naturellement, si vous avez acheté le premier, vous pourrez transférer de cette version vers la nouvelle afin de ne pas perdre vos progrès et de poursuivre votre entraînement. Ajoutons que, si vous n’êtes pas convaincu, Masahiro Sakurai prétend qu’il s’agit d’un exercice vraiment efficace pour transpirer (mais on parle quand même d’un mec qui a mis en péril ses poignets lors du développement de Super Smash Bros. pour Wii U).

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercice sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 4 décembre. Notez que l’épisode déjà disponible dispose d’une version de démonstration sur le Nintendo eShop.