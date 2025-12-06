Tomb Raider – Une série étroitement liée au prochain jeu ?

Dernièrement, la série Tomb Raider (placée sous la réalisation de Phoebe Waller-Bridge) revenait aux nouvelles avec une information de taille : le nom de l’actrice qui incarnera l’héroïne culte. Cependant, on ignorait encore la direction qu’elle prendrait. Et on ne le sait pas plus aujourd’hui encore. Du moins, est-ce le cas d’un point de vue scénaristique ou à l’endroit du casting complet, par exemple. En revanche, une nouvelle information d’un intérêt certain vient de poindre ici et là, nous éclaircissant ainsi sur les intentions des créateurs.

Vers un univers Tomb Raider étendu ?

Si les premières incursions hors du domaine vidéoludique ont donné naissance à des réalisations totalement indépendantes de la chronologie canonique, la récente série de Netflix (qui d’ailleurs s’apprête à accueillir une seconde saison ce 11 décembre) a plutôt collé à la trame établie par Crystal Dynamics. Précisément, elle se plaçait dans la continuité de la trilogie mise en place par l’épisode reboot de 2013 et close en 2018 avec Shadow of Tomb Raider.

Et, du côté d’Amazon, il semble en être de même quant à cette volonté de lier les deux types de productions que sont les futurs série et jeu vidéo annoncés. Story Kitchen, associé à Crystal Dynamics sur la franchise, l’assure en effet : le show porté par Sophie Turner tendra à se fondre dans la mythologie originelle, allant jusqu’à (on l’imagine) user de références aux opus de la saga. Et ce, en (ré)exploitant probablement des personnages connus des joueurs.

Toutefois, les ambitions partagées touchent à une volonté bien plus ambitieuse. Il y aurait en effet comme l’objectif d’attacher les deux productions à une même structure narrative. Comment ? Ça, c’est que l’on ignore encore. Néanmoins, face à cette annonce nimbée d’inconnue, on ne peut rester de marbre.

Est-ce donc à dire que l’on réserve une sorte de diptyque où l’un sera le contrepoint de l’autre ? Où l’une des histoires complètera l’autre ? Mais, dans ce cas-ci comment ne pas penser à une héroïne aux traits revisités et calqués sur ceux de Turner ? Car finalement, ce que l’on semble nous promettre, et d’ailleurs c’est apparemment l’expression partagée, n’est-ce pas une « réinvention à grande échelle » ? Et de quelle autre manière opérer dans ce sens si ce n’est par d’abord repenser la façade dont Lara Croft est la figure de proue ?

Tout cela fait beaucoup d’interrogations. Toutefois, il est difficile de faire sans quand on est dans une situation dans laquelle règne la confusion. Ce qu’il faut néanmoins retenir, c’est que la série semble tout droit se diriger vers un modèle de transmédialité dont on hâte de voir son application. À condition, bien entendu, que l’information aujourd’hui partagée a valeur de vérité et n’est non pas seulement une sorte de communication destinée à servir des intérêts sur le plan marketing.

Mais, avant de le découvrir, l’attente risque d’être longue, le jeu n’étant certainement pas prêt à voir le jour. D’autant, que ces derniers temps, les nouvelles émanant de son développeur (balloté de licenciements en licenciements) ne sont guère réjouissantes. À moins que les prochains jours, et les annonces des Game Awards surtout, démentent nos prévisions…