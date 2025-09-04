Tomb Raider – Sophie Turner confirmée en Lara Croft pour la série d’Amazon

Il y a à peine quelques mois, les rumeurs s’accordaient pour dire que le projet de série Tomb Raider sur Amazon Prime Video avait rejoint le cimetière des adaptations avortées. En avril dernier, les indiscrétions relayées par la presse britannique parlaient d’un chantier à l’arrêt, engloutissant des millions sans aboutir à un scénario finalisé. L’enthousiasme initial autour de Phoebe Waller-Bridge semblait alors s’être mué en silence embarrassé, au point qu’on croyait la saga condamnée à rester un mirage télévisuel.

Et pourtant, l’icône au short beige et aux deux holsters s’apprête bel et bien à renaître. Le couperet de l’abandon se transforme désormais en coup de théâtre : Amazon MGM Studios a confirmé le lancement du tournage le 19 janvier 2026, balayant d’un revers les doutes les plus persistants. La légende vidéoludique retrouve ainsi le souffle d’une épopée, après avoir longtemps donné l’impression de s’enliser dans les sables mouvants du développement.

Sophie Turner, une héritière sous pression

Le rôle de Lara Croft échoira donc bel et bien à Sophie Turner, déjà familière des destins tragiques et flamboyants grâce à son rôle de Sansa Stark dans la série Game of Thrones ou encore de Jean Grey dans les derniers opus de la saga X-Men. Une nomination qui n’étonnera qu’à moitié ceux qui avaient suivi les rumeurs du printemps dernier, lorsque son nom circulait encore comme une hypothèse incertaine. Turner a elle-même salué le défi avec humilité, consciente de succéder à Angelina Jolie et Alicia Vikander, deux comédiennes ayant incarné, chacune à leur manière, la silhouette de l’aventurière intrépide.

« Je suis prête à tout donner », confie-t-elle dans une déclaration officielle, consciente que ce rôle n’est pas seulement un costume, mais un héritage chargé d’attentes. Ses détracteurs, qui doutaient de sa carrure ou de son adéquation physique avec l’image de Croft, auront désormais l’occasion de juger sur pièce. Là où l’icône vidéoludique a souvent été réduite à un fantasme figé, la comédienne promet une interprétation habitée par la force, la nuance et la vulnérabilité.

Pour les fans encore sceptiques quant au choix de Sophie Turner, l’actrice semble bien décidée à faire taire les critiques. Visiblement très investie, elle a déjà considérablement travaillé sa condition physique afin de donner à son héroïne la prestance et la force attendues, comme on a pu le voir sur quelques photos postées sur ses réseaux sociaux. Mais au-delà de la musculature, l’enjeu de cette adaptation réside aussi dans la façon de revisiter une figure longtemps prisonnière du male gaze : née sous les traits hypersexualisés d’une “bombe” virtuelle aux seins coniques façonnée par et pour les regards masculins, Lara Croft a depuis connu plusieurs tentatives de réinvention, avec un succès variable.

La série aura donc pour défi majeur d’offrir une héroïne plus complexe, émancipée de ces caricatures, et capable d’incarner autant l’aventurière intrépide que la femme moderne aux multiples facettes. Mais avec une équipe créative capable d’apporter un regard féminin éclairé et nuancé, il est permis de croire que cette adaptation saura redéfinir Lara Croft tout en lui offrant un attrait inédit et singulier.

Une équipe technique et créative ambitieuse

En effet, aux commandes, Phoebe Waller-Bridge ne sera plus seule à porter le fardeau de l’écriture : elle partagera la responsabilité avec Chad Hodge, scénariste à l’origine de Wayward Pines et de Good Behavior, tandis que Jonathan van Tulleken, qui a récemment brillé en réalisant des épisodes de Shogun et de Top Boy, mettra en scène les premiers chapitres de cette aventure. Si le nom de Waller-Bridge ne vous évoque rien, vous avez sans doute peut-être déjà croisé son talent à travers ses créations acclamées comme Fleabag ou Killing Eve, où son écriture à la fois incisive et subtile a redéfini les codes de la série contemporaine. Cette conjonction de talents, mêlant audace narrative et savoir-faire éprouvé, laisse espérer une œuvre où l’archéologie fictive et l’action trépidante trouveront une narration à la hauteur des mythes explorés.

Le pari est immense : il s’agit à la fois d’honorer une héroïne vieille de près de trente ans et d’offrir aux spectateurs une aventure capable de rivaliser avec l’héritage hollywoodien de Lara Croft. À l’heure où les adaptations de jeux vidéo commencent à gagner leurs lettres de noblesse (The Last of Us, Fallout, Arcane…), cette nouvelle itération a l’opportunité de faire de l’exploratrice non pas seulement un symbole de nostalgie, mais une héroïne contemporaine, vibrante, et une nouvelle fois réinventée.

Ainsi, après avoir été déclarée morte avant d’avoir vu le jour, la série Tomb Raider nous prouve que certaines légendes refusent obstinément de sombrer dans l’oubli. Avec un tournage débutant en janvier 2026, on peut raisonnablement envisager une diffusion courant 2027. Comme dans les jeux, Lara Croft surgit là où on ne l’attendait plus : des ruines d’un projet enterré, elle s’élance vers une nouvelle odyssée qu’on à hâte de découvrir !