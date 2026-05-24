Une année canon pour Nintendo mais un avenir incertain

À quelques jours de fêter le premier anniversaire de la Switch 2, le 5 juin prochain, les chiffres de ventes de cette dernière continuent d’affoler tous les compteurs. Au mois de mars dernier, pour la fin de l’année fiscale 2025-2026, la dernière machine de Nintendo s’était écoulée à 16,5 millions d’exemplaires. Quelques semaines plus tard, elle serait en passe de franchir la barre symbolique des 20 millions de consoles vendues. Un record de précocité, cela va sans dire, dépassant même les prévisions les plus optimistes du géant nippon.

Côté software, le constructeur enchaîne aussi les millions seller, malgré un catalogue jusque là plutôt modeste. Mario Kart World, bénéficiant du pack de lancement avec la machine, caracole forcément en tête avec près de 15 millions d’unités vendues, suivi par un surprenant Légendes Pokemon : ZA culminant à 12,79 millions d’exemplaires (8,85 sur Switch 1 et 3,94 sur Switch 2).

Il est à noter aussi les très belles performances de Donkey Kong Bananza (4,52 millions), et Pokemon Pokopia (2,41 millions). Malgré tout, il manque encore une vraie locomotive à cette Switch 2 qui repose encore beaucoup sur le succès de sa grande sœur et il faudra plus qu’un Yoshi and the Mysterious Book, Fire Emblem: Fortune’s Weave ou Star Fox pour que les personnes n’ayant pas encore succombé à cette nouvelle génération soient converties.

Il n’est de fait pas si étonnant de voir Nintendo continuer de capitaliser sur la première Switch, malgré sa volonté de sortir ses plus grosses cartouches exclusivement sur sa dernière machine. En effet, sur l’exercice fiscal 2026-2027, à l’instar de l’exercice conclu en mars dernier, le constructeur prévoit la distribution de plus de 105 millions de jeux Switch (prévisions par ailleurs dépassées l’an dernier de plus de 20 %).

Et n’oublions pas qu’à côté, Nintendo s’assure des revenus importants grâce à ses activités annexes. Entre les parcs d’attraction et son rapprochement avec le cinéma avec notamment Mario Galaxy le film qui a déjà généré 900 millions de dollars et la prochaine sortie du film live de The Legend of Zelda, le géant nippon semble transformer en or tout ce qu’il touche.

Un succès fragile

Alors, devant de tels résultats, on pourrait se dire la partie déjà gagnée. Pourtant, Nintendo souhaite rester, à raison, prudent quant à l’avenir de sa Switch 2. Il ne vous aura pas échappé que le jeu vidéo traverse depuis quelques années une crise dont les effets ne se sont pas encore tous révélés. Entre l’IA générative, jusqu’à présent particulièrement destructrice d’emploi, les tensions sur les composants électroniques et la situation géopolitique mondiale, entre autres, l’avenir n’a jamais été aussi incertain.

D’ailleurs, face aux hausses de coûts de production, Nintendo a annoncé il y a quelques semaines un ajustement des tarifs de sa Switch 2 qui sera proposée, à compter du 1er septembre prochain à 499,99 euros au lieu de 469,99 euros pour le pack de base. Il va sans dire que les bundles devraient subir un changement équivalent.

Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences car, contrairement à PlayStation qui a aussi augmenté les tarifs de ses produits, la Switch 2 est encore dans une phase de lancement. Comment convaincre alors ceux qui n’ont pas acheté la machine jusque-là de passer à la caisse pour encore plus cher qu’il y a un an. Par les jeux ? Sans doute, mais on attend encore de voir la couleur d’un nouveau Mario ou Zelda 3D inédit pour relancer le cycle ?

Pour autant, Nintendo prévoit pour cette nouvelle année fiscale d’écouler 20 millions de Switch 2. Les financiers de la firme estiment donc que le catalogue de la machine sera suffisamment fort pour que la dynamique se poursuive voire s’accélère, malgré un tarif en hausse. Le Nintendo Direct estival (traditionnellement en juin) devrait nous éclairer sur les ambitions éditoriales de big N sur ce second trimestre 2026.