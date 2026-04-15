Baisse de prix du Game Pass et retour des exclusivités ? Xbox fait un 180°

Assez vite après le départ de Phil Spencer et de Sarah Bond, certaines décisions prises sur le tard par le duo ont été remises en question. L’une des premières actions de la remplaçante de Spencer, Asha Sharma, fut de mettre fin à la campagne de communication « this is an Xbox », qui faisait passer le message qu’on pouvait jouer « à la Xbox » même sans console (sur PC, sur mobile…). Une campagne qui avait grandement participé à la rumeur voulant qu’Xbox se dirige vers une activité unique d’éditeur.

Asha Sharma était aussi intervenue sur X pour répondre à des joueurs inquiets, façon De Gaulle et son « je vous ai compris », laissant alors à penser qu’un retour à des stratégies commerciales plus traditionnelles (jeux exclusifs, accents mis sur les consoles plus que sur la diversification…) pourrait être dans les tuyaux.

C’est dans ce sens que vont les derniers mouvements autour de la nouvelle direction de la branche gaming de Microsoft. D’abord, les dernières déclarations de la Présidente donnent de l’espoirs aux abonnés au Game Pass, et à ceux qui l’ont abandonné dans les derniers mois de la présidence Spencer. Dans une note adressée aux employés et récupérée par The Verge, Asha Sharma écrit ainsi :

« Le Game Pass est au cœur de l’expérience de jeu sur Xbox. Mais il est clair que le modèle actuel n’est pas définitif. À court terme, le Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs, nous avons ainsi besoin d’un meilleur rapport qualité-prix. À long terme, nous allons faire évoluer le Game Pass vers un système plus souple, ce qui demandera du temps pour étudier la chose et réaliser des tests ».

On peut donc s’attendre à une nouvelle nouvelle formule du Game Pass dans les semaines à venir, avec des baisse de prix à la clé, mais aussi, probablement, des modifications dans les offres. On peut imaginer par exemple que le « Club Fortnite », inclus avec l’abonnement Game Pass Ultimate de puis la spectaculaire hausse deprix, pourrait disparaître. Certains évoquent aussi Call of Duty, dont les prochains épisodes pourraient de pas figurer au catalogue « day one ».

Le retour des exclus

L’autre changement de paradigme auquel il faut s’attendre, c’est le retour des exclusivités. Asha Sharma a déjà pu suggérer cette idée au détour de déclarations ou d’interventions sur les réseaux sociaux. Cette fois, c’est une publicité pour le Game Pass qui vante l’accès, via l’abonnement, aux « nouveaux jeux comme Forza Horizon 6, ainsi qu’aux exclusivités Xbox ». Il y en aurait donc encore…

Par ailleurs, et pour aller dans le même sens, le bien informé Jez Corden, de Windows Central, rapporte que chez Microsoft, il y a « de très importantes discussions au sujet des exclusivités ».

Autant d’idées qui nous semblent saines, surtout à une époque où PlayStation a annoncé stopper la publication de ses titres first party sur PC. La situation actuelle implique donc que la console de Sony est la « mieux servie », et de loin, en terme de catalogue (les jeux Xbox sont sur PlayStation, mais pas l’inverse). Or, l’absence, ou quasi, de concurrence peut avoir pour effet de rendre les acteurs fainéants.

Que ce soit sur le Game Pass ou sur le catalogue des jeux Xbox, il est probablement un peu tard pour « sauver » la génération. L’un des gros problèmes du Game Pass est probablement aujourd’hui le taux d’adoption des consoles Xbox, dont les chiffres de ventes ne cessent de dégringoler. Mais redresser quand même la barre, même tardivement, serait peut-être un bon moyen de finir avec la génération des Xbox Series sur une note positive, pour espérer ensuite lancer correctement la génération Helix…