Fable face à GTA VI, Xbox jouerait la carte de la prudence

Fable est sans aucun doute l’une des licences les plus réclamées de ces dernières années. Les jeux avaient fait un carton en leur temps, portés par un univers fantasque et bourré d’humour signé Lionhead Studios. Pourtant, depuis le troisième épisode, la série avait complètement disparu des radars, avant l’annonce d’un nouvel opus, confié cette fois à Playground Games, le studio derrière Forza Horizon.

La renaissance de la licence représente un enjeu majeur pour Xbox. Pourtant, une ombre plane sur son calendrier de sortie : Grand Theft Auto VI. Des informations internes laissent entendre que la fenêtre d’automne 2026 annoncée ne serait pas gravée dans le marbre, une situation qui soulève des questions bien plus larges sur l’état de l’industrie.

Le jeu qui réorganise une industrie entière

Selon Jeff Grubb, journaliste chez Giant Bomb, le jeu aurait été repoussé en interne. Il déclarait ainsi lors d’un récent podcast :

« Je peux dire que j’ai entendu que Fable a été repoussé en interne. Mais ça ne veut pas dire qu’il sortira l’année prochaine. »

Une déclaration qui, prise seule, ne dit pas grand-chose. Grubb lui-même prend soin de ne pas surinterpréter l’information. Le compte X officiel de Fable a d’ailleurs tenu à rassurer les fans dans la foulée, en répondant à un utilisateur qui exprimait son impatience.

De quoi alimenter le débat plutôt que de l’éteindre, et pour cause : GTA VI est attendu le 19 novembre 2026, soit en plein cœur de cette même fenêtre d’automne que Xbox revendique avec enthousiasme. Une collision frontale que Playground Games et Microsoft semblent avoir anticipée, ce qui expliquerait pourquoi aucune date précise n’a été communiquée à ce jour. Même si les communautés de joueurs ne se recoupent pas toujours, aucun studio ne peut se permettre de voir sa couverture médiatique engloutie par le monstre Rockstar.

Fable n’est que le dernier exemple en date d’une tendance qui s’installe durablement dans le paysage du jeu vidéo. Que le studio soit indépendant ou adossé à l’un des plus grands groupes du secteur, tout le monde est logé à la même enseigne face à au titan Rockstar. Un jeu présenté avec seulement deux trailers, sans le moindre gameplay dévoilé, qui accapare déjà toute l’attention du public et réorganise les calendriers de sortie à l’échelle du secteur : c’est dire la force (et le danger) de GTA VI.

Pour Xbox et Playground Games, le choix de ne pas affronter directement ce titan semble donc pertinent, voire inévitable. Après autant d’années d’absence, Fable mérite une exposition maximale, pas une sortie étouffée par le bruit médiatique d’un nouveau GTA. Mais cette prudence soulève une question plus profonde : jusqu’où un seul jeu peut-il dicter le rythme de toute une industrie ?

Quand GTA VI devait sortir initialement en 2025 puis en mai 2026, de nombreux studios avaient déjà repoussé leurs jeux par crainte de se retrouver face au géant. Et pourtant, Rockstar a finalement décalé sa sortie au 19 novembre 2026, bousculant des calendriers entiers sans que personne n’y trouve vraiment son compte. Les questions que soulève cette situation resteront sans réponse claire mais, une chose est sûre : nous sommes encore loin d’en avoir fini avec GTA VI.