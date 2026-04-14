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Fable face à GTA VI, Xbox jouerait la carte de la prudence

Un potentiel report pour Fable ? Retour sur l’industrie face à GTA VI

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

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