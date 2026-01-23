Le retour de Fable s’annonce… fabuleux

Depuis son report au début de l’année 2025, Fable s’est fait très discret. Aucune actualité, aucun trailer, rien de plus que quelques traces de gameplay en pré-alpha présentées lors de l’annonce de ce report. Un report qui semble d’ailleurs justifié lorsque, après autant de temps et avec une sortie initialement prévue en 2025, si peu de choses étaient montrées.

Aujourd’hui, lors du Xbox Developer Direct, nous avons enfin eu droit à un premier aperçu approfondi de Fable, présenté comme un « nouveau départ ». Développé par une nouvelle équipe spécialement constituée chez Playground Games (Forza Horizon), ce nouvel épisode vise à reprendre ce qui faisait le charme de la licence tout en apportant un regard neuf sur cette franchise mythique. Une interview réalisée par Xbox auprès du directeur du jeu, Ralph Fulton, nous donne davantage de détails sur ce nouveau Fable.

Un reboot en Albion

Dans la plus pure tradition de Fable, vous commencez le jeu en tant qu’enfant, après avoir bien sûr personnalisé votre personnage. Une fois les premiers pas effectués dans le village, il vous sera demandé de vous rendre à la Guilde des Héros, point de départ de la quête principale. L’histoire comporte des enjeux, votre grand-mère, votre village, mais il n’y a pas de compte à rebours. Rien ne vous oblige à suivre un chemin précis. Vous pouvez aller faire autre chose, partir au nord d’Albion, trouver un travail, vous installer, vous marier si vous le souhaitez.

L’histoire vous attendra : cet aspect a particulièrement été mis en avant par le directeur. Au vu de ce que proposera le jeu et de ses subtilités, le but semble être de vivre sa propre aventure plutôt que de foncer tête baissée dans la quête principale.

Si les promesses de la présentation sont vraies, Fable risque de se démarquer bien au delà d’Albion ou de son gameplay. Ce qui retient immédiatement l’attention, c’est ce que les créateurs appellent la « population vivante ». Celle ci est composée de plus de 1 000 PNJ persistants, chacun doté d’un rôle, d’une personnalité et d’une routine. Chaque village doit être pleinement fonctionnel, avec suffisamment de maisons et de lits pour l’ensemble de ses habitants. Ce système a nécessité un travail considérable, mais il permet aux joueurs d’apprendre à connaître les PNJ individuellement, leurs goûts, leurs attentes, leur lieu de vie et leur travail.

Il s’agit d’une dimension supplémentaire par rapport aux PNJ traditionnels. Le système semble par ailleurs dissocié de la quête principale. Certains joueurs se concentreront uniquement sur l’histoire, tandis que d’autres, appelés « architectes », passeront leur temps à expérimenter les différents systèmes du jeu. Les deux approches sont valides et semblent coexister sans se gêner. Une promesse séduisante, qui n’est pas sans rappeler Watch Dogs Legion, exemple récent d’un système de PNJ ambitieux mais mal exploité.

Fable semble rassembler tout ce qui faisait la magie des anciens épisodes, tout en l’enrichissant de nouveaux aspects comme cette « population vivante ». Certaines questions restent toutefois en suspens, notamment concernant l’aspect physique de notre personnage, mais pour le moment, il est rassurant de voir enfin des informations concrètes. Fable sera disponible cet automne sur Xbox Series X/S, PC via Steam, PlayStation 5, ainsi que dans le Xbox Game Pass Ultimate.