Microsoft pousse les studios Xbox à atteindre une marge de 30 %

Selon des informations révélées par Bloomberg, Microsoft pousse les studios Xbox à atteindre une marge bénéficiaire de 30 %, bien au-delà de la moyenne du secteur. D’après le journaliste Jason Schreier, connu pour son travail d’investigation dans le domaine de l’industrie du jeu vidéo, ces objectifs ont amené la division jeux vidéo de Xbox (qui regroupe plusieurs douzaines de studios) à procéder à de nombreux licenciements, à annuler des projets, à augmenter les prix et à mettre en place une stratégie multiplateforme.

Selon S&P Global Market Intelligence, cité par Bloomberg, la marge bénéficiaire moyenne dans l’industrie du jeu vidéo est généralement comprise entre 17 et 22 %. Au cours des six dernières années, Xbox aurait atteint 10 à 20 %, tandis que Playstation aurait atteint une marge de 16 % durant le premier trimestre 2025. « Une marge de 30 % ou plus est généralement réservée aux éditeurs qui cartonnent vraiment », a déclaré Neil Barbour, analyste chez S&P Global. La directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a imposé ce nouvel objectif à l’automne 2023, lorsque Microsoft a acquis Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars.

Un serrage de vis lourd de conséquence pour Xbox

Les studios Xbox ont subi des licenciements massifs ces derniers mois, et de nombreux projets ont été annulés. Everwild, Project Blackbird et le reboot de Perfect Dark ont été annulés après des années de développement. Les studios The Initiative, Arkane Austin (Redfall) et Tango Gameworks (Hi-Fi Rush) ont été fermés. La dernière vague de licenciements de Microsoft, annoncée en juillet 2025, a touché 9000 personnes, dont de nombreux salariés de Xbox. En janvier 2024, 1900 postes d’Activision Blizzard et Xbox étaient supprimés.

Selon des salariés d’Xbox interrogés par Bloomberg, la création du Game Pass, qui permet de jouer à des titres moyennant un abonnement mensuel, a eu un effet délétère sur les ventes de jeux des studios de la division jeux vidéos de Xbox, ce qui rend encore plus difficile le fait d’atteindre une marge de 30 %. Le prix de l’abonnement Xbox Game Pass a augmenté de façon spectaculaire début octobre.

Un porte-parole de Xbox a déclaré que l’entreprise adoptait une vision à long terme et que le succès « ne se traduisait pas de la même manière pour chaque projet ou priorité. Nous considérons l’activité dans son ensemble, en équilibrant la créativité, l’innovation et la durabilité à travers un portefeuille diversifié d’offres. Comme dans toute entreprise créative, cela implique parfois de prendre des décisions difficiles et d’arrêter de travailler sur des projets qui ne fonctionnent plus pour diverses raisons, afin de réorienter les ressources vers des projets plus en phase avec notre orientation et nos priorités. »

Dans ce contexte de pression sur les studios, de nombreux salariés du secteur se syndiquent. C’est notamment le cas au sein de Blizzard, où le mouvement de syndicalisation s’est amplifié ces dernières semaines.