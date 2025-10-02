Microsoft augmente le prix du Game Pass de plus de 50% !

On le craignait depuis quelques temps et c’est désormais officiel. Microsoft revoit ses formules Game Pass et applique une hausse spectaculaire, avec pour certains palliers, une augmentation de plus de 50% :

Xbox Game Pass Essential : 8,99 €/mois (anciennement « Core », 6,99 € )

Xbox Game Pass Premium : 12,99€/mois (anciennement « Standard », prix inchangé)

Xbox Game Pass Ultimate : 26,99 €/mois (le nom ne change pas, mais le prix, si : anciennement 17,99 € )

Le Game Pass PC ne connait pas de changement dans son offre, si ce n’est une augmentation de tarif, puisqu’il coûte désormais 14,99€.

De lourdes conséquences

Dans la foulée, Microsoft a annonce que l’offre Ultimate inclura désormais plus de 75 jeux disponibles dès le « day one ». Ce qui l’oblige à revoir l’offre Premium à la baisse : jusque-là, elle donnait aussi accès aux sorties « day one » (avec parfois un petit contournement, certains titres étant proposés quelques jours avant leur sortie officielle moyennant un supplément). Microsoft précise que désormais, les jeux publiés par ses propres studios n’arriveront sur Premium qu’au cours de l’année de leur lancement. Résultat, si le prix de l’abonnement Premium ne change pas, ses abonnés devront accepter d’attendre plusieurs mois pour jouer à des titres auxquels ils avaient auparavant accès dès la sortie.

Pourquoi ?

Pour justifier cette hausse record, Microsoft met en avant une montée en gamme du Game Pass Ultimate. D’abord, la qualité du Cloud Gaming passe enfin de 1080p à 1440p, une amélioration attendue par de nombreux joueurs. Ensuite, l’abonnement inclut désormais Ubisoft+ Classics, qui donne accès à un large catalogue de jeux Ubisoft déjà sortis (mais pas aux nouveautés day one, réservées à l’offre Ubisoft+ complète). Enfin, Microsoft ajoute dès novembre prochain le Club de Fortnite, qui offre le Battle Pass, 1 000 V-Bucks mensuels et des skins exclusifs. Reste que ces ajouts ne parleront pas forcément à tout le monde : pour les joueurs qui ne touchent pas à Fortnite, difficile d’y voir une vraie justification à une hausse aussi marquée.

Une augmentation logique ?

Même si la hausse paraît spectaculaire, elle s’inscrit dans une certaine logique quand on la compare aux offres de Sony. Le PlayStation Plus Premium, qui offre des avantages similaires à l’ancien Game Pass Premium, est facturé 151,99 € par an (soit environ 12,66 € par mois). La vraie différence, c’est que Microsoft a désormais réservé l’accès aux jeux day one (absents du Premium de Sony) à une formule plus chère. En pratique, l’avantage “day one”, autrefois inclus dans l’équivalent Premium, est devenu un “supplément” qui nécessite de passer a l’offre Ultimate qui coûte plus du double…

Cette augmentation s’inscrit aussi dans la continuité de la stratégie de Microsoft, qui cherche à rendre le Game Pass plus rentable. L’an dernier déjà, l’Ultimate était passé de 14,99 € à 17,99 € par mois. Avec un prix désormais fixé à 26,99 €, il franchit la barre symbolique des 300 € annuels. Les joueurs qui veulent absolument accéder aux sorties day one (studios Xbox, gros AAA partenaires) et profiter des récompenses y trouveront toujours un intérêt, mais le ticket d’entrée est devenu bien plus élevé.

Cela dit, difficile de condamner totalement cette augmentation. Même si elle frustre une partie des joueurs, il faut rappeler que le coût du Game Pass est colossal pour Microsoft. Le service n’a jamais été rentable jusque-là, et chaque intégration d’un jeu day one dans le catalogue représente une dépense considérable, notamment pour compenser la perte de ventes des studios partenaires. Jusqu’à présent, la firme américaine acceptait de perdre de l’argent afin de fidéliser les joueurs et d’imposer une nouvelle façon de consommer le jeu vidéo. Mais aujourd’hui, Microsoft semble avoir décidé de resserrer les marges et de rapprocher le Game Pass de la rentabilité.