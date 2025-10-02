tt

Microsoft augmente le prix du Game Pass de plus de 50% !

Microsoft - le prix du Game Pass augmente

Marco

Fan de jeux vidéo et d’animés, j’ai grandi aux côtés de Mario et Sonic. Je suis tombé très jeune dans l’univers du jeu vidéo et je m’y baigne encore aujourd’hui avec autant de plaisir !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Metal Eden – Le Fast-FPS qui froisse de la tôle !

Test CloverPit – La critique qui touche le jackpot

Test Baby Steps – Petits pas pour grandes émotions