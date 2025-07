Microsoft et ses 9 000 licenciements se portent bien

Satya Nadella, PDG de Microsoft, s’est exprimé dans un communiqué passé à ses employés à la suite de la vague de licenciements ayant notamment touché Xbox le mois dernier. Difficile de trouver ses mots rassurants. L’ambiance au travail doit être un peu morose pour les employés de Microsoft. Savoir qu’autant de personnes se sont faites licenciées en un mois a de quoi inquiéter quant à la sécurité de son propre emploi. Et surtout comment anticiper ces départs, dans un contexte de grande transition technologique ? La situation économique d’une entreprise, censée constituer une approximation de la forme de celle-ci, ne semble pas révéler grand chose dans une situation où tout le monde cherche à réduire les coûts grâce à des outils en constante mutation.

Satya Nadella n’a, à priori, pas plus de réponses que ses subordonnés, puisqu’il ne justifie pas particulièrement les récents départs, préférant rappeler que Microsoft est toujours en expansion, tant sur le plan économique que d’un point de vue expertise.

« C’est l’énigme du succès dans une industrie sans valeur de franchise. Le progrès n’est pas linéaire. Il est dynamique, parfois dissonant, mais toujours exigeant. Mais c’est aussi pour nous une occasion de façonner, mener et impacter plus fort que jamais. »

L’IA au cœur du futur de Microsoft

Parce qu’il faut bien donner un cap à son équipage (et les prévenir qu’il n’est peut-être que dans le creux de la vague), Satya Nadella a dressé les points sur lesquels Microsoft se concentrera à l’avenir. Et sans surprise, l’IA est la priorité absolue concernant la transformation de l’entreprise. Pas de surprise car les départs survenus le mois dernier étaient tous plus ou moins liés à l’essor de l’intelligence artificielle. Et ça n’est vraisemblablement pas fini.

« Nous allons repenser chaque partie de l’infrastructure technologique pour l’IA-l’infrastructure elle-même, la plateforme, les applications et les agents. La clé est de correctement préparer les fonctionnalités fondamentales pour ces nouvelles charges de travail et pour une future croissance de plus grande ampleur. »

On peut déjà imaginer quelles parties de cette infrastructure seront les plus concernées dans les sections jeux vidéo de Microsoft. Les level-designers, dessinateurs d’artwork et doubleurs auront fort à faire pour défendre leur place dans une entreprise cherchant à tout automatiser au risque, malgré les dires du président, de brider les talents.

« C’est ce que nous cherchons à accomplir – d’une usine à software à une machine intelligente permettant à chaque personne ou organisation de réaliser leurs buts. »

La croissance de Microsoft devrait donc suivre celle du monde de la technologie, et convaincre, s’il est encore nécessaire de le faire, les autres grands de ce milieu de se lancer corps et âme dans la course à l’IA, et ce quel que soit le prix humain.