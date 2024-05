Microsoft veut doper le jeu vidéo à l’intelligence artificielle

Microsoft opère une petite révolution en interne, notamment en développant des PC sur une nouvelle architecture. Sans être trop technique, il faut savoir que les PC actuels sont construits autour d’une architecture appelée x86, tandis que les appareils mobiles (téléphones, mais aussi Nintendo Switch !) ont, eux, une architecture ARM. Or, cette dernière, d’abord moins puissante que le modèle x86, s’est tellement développée qu’elle se rapproche des capacités d’un système PC, tout en étant beaucoup moins gourmande en énergie.

En adoptant l’ARM pour ses nouvelles machines, Microsoft peut proposer des PC ultrafins dont la batterie tiendra enfin un peu plus que deux heures, tout en ayant des machines capable de faire appel à l’IA en local. Et c’est là, au-delà de l’aspect technique un peu rébarbatif, la vraie révolution de la prochaine génération de machine Windows : l’accompagnement permanent de l’utilisateur par une intelligence artificielle.

Le duo Edge/ Bing avait déjà Copilot pour enrichir la navigation web. Les prochains PC Windows seront certifiés « Copilot + » pour aller plus loin que la simple recherche internet, avec notamment Recall, un outil qui se souviendra de tout ce qu’on a fait sur PC, et capable de retrouver un article, un numéro de téléphone donné à la volée lors d’une visioconférence, ou un document qui n’aurait pas été correctement enregistré.

Mais ce qui nous intéresse, se sont les jeux vidéo, et là aussi, l’intelligence artificielle compte mettre son grain de silicium. Microsoft a présenté ce que Copilot pourrait faire pour accompagner un joueur de Minecraft. Le bac à sable de Mojang sert régulièrement de labo à la firme, il avait par exemple reçu très tôt le traitement Ray-Tracing pour offrir aux joueurs un aperçu de cette fonctionnalité. Cette fois, grâce à l’IA, Minecraft se dote d’un super tuto qui accompagne pas à pas le joueur, en lui expliquant que faire, où aller, en direct, et selon ses propres besoins, le tout en conversation « naturelle ». Une fonctionnalité aussi convoquée dans Flight Simulator, ainsi qu’on peut l’apercevoir rapidement pendant la conférence dédiée à ces nouvelles machines.

Coming Soon: Copilot 🤝 Minecraft pic.twitter.com/yncla0gCG9 — Microsoft Copilot (@MSFTCopilot) May 20, 2024

On peut imaginer ainsi que l’intelligence artificielle puisse-t-être sollicitée lorsque l’on ressort un jeu après plusieurs semaines, pour qu’elle nous aide à retrouver certains mécanismes un peu oubliés quand les tuto in game sont déjà loin. Ou qu’elle nous guide sur une carte un peu trop vaste quand on se sent perdu, ou encore qu’elle nous donne progressivement quelques techniques permettant d’améliorer nos résultats lors d’un combat contre un boss un peu trop retors (ou n’importe quel ennemi d’un jeu FromSoft !!).

L’autre outil basé sur l’intelligence artificielle s’appelle Auto Super Resolution (ou Auto SR) et permet, comme son nom l’indique, d’améliorer la définition d’un jeu quand le PC n’est pas capable de rendre une définition très élevée. Paradoxalement, et si l’on pense tout de suite que l’outil pourrait donner un coup de boost aux PC plus anciens et un peu faiblard sur des gros jeux actuels, l’outil ne sera hélas disponible qu’avec les tous nouveaux PC certifiés Copilot +.

Mais quand les nouvelles architectures se seront démocratisées, l’outil pourrait jouer pleinement son rôle. On pense aussi aux consoles-PC (ROG Ally, MSI Claw…) qui pourrait bénéficier d’un tel outil pour se rapprocher encore plus du rendu d’un PC « gaming ».

Étonnamment, Microsoft annonce que seule une liste restreinte de jeux pourra bénéficier de l’Auto SR dans un premier temps, laissant à penser que chaque jeu devrait être patché individuellement (« a set of games verified by Microsoft », précise la page web dédiée à cette fonctionnalité) ? On en apprendra plus une fois que les PC Copilot + auront commencé à être déployés…