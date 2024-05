Asus présente la ROG Ally X, sa console-PC boostée

Si le chinois GPD était (et est toujours) sur le créneau depuis de nombreuses années, c’est bien Valve qui a réussi à imposer le format de la console-PC avec son Steam Deck, qui met, pour le résumer très grossièrement, un PC gaming dans un boitier de Switch. L’engouement pour le Steam Deck fut tel que différents constructeurs se sont mis à fabriquer leur propre console-PC, comme encore tout récemment MSI, avec son MSI Claw, mais aussi Lenovo et son Legion GO (qui a tout piqué à une vieille idée de Dell/ Alienware, un concept baptisé UFO), et celui qui nous intéresse aujourd’hui, Asus, avec ses consoles ROG Ally.

Ses consoles, au pluriel, car le constructeur proposait déjà deux modèles de machines, plus ou moins puissantes, et évidemment, plus ou moins chères. Un modèle de base proposé dès 499€, et un modèle flanqué de l’adjectif « Extreme » dont le tarif monte à 699€ pour un CPU légèrement plus puissant (8 cœurs, 16 threads contre 6 cœurs et 12 threads pour la version de base).

Considérée par beaucoup comme la meilleure machine du genre, le ROG Ally n’est pourtant pas dépourvu de défauts. En premier lieu, une batterie qui se vide à vitesse grand V, le constructeur ayant priorisé la légèreté de la machine plutôt que son autonomie. Un autre défaut est apparu à l’usage : une chauffe trop importante lors de session en mode turbo, pour faire tourner les jeux les plus gourmands ; chauffe qui entraînerait tout de même dans les cas les plus extrêmes la destruction des cartes SD, dont le port est trop près de la sortie d’air chaud…

Avec le ROG Ally X, Asus entend régler ces deux soucis majeurs pour en faire la console-PC définitive de cette génération. Notez qu’il ne s’agit pas d’un ROG Ally 2, mais bien d’une évolution du modèle actuel, dont les caractéristiques n’évolueront donc pas de façon majeure. Cette nouvelle console-PC bénéficiera ainsi d’une batterie d’une plus grande capacité, avec un +33% d’autonomie théorique, et voit son port SD déplacé (même si Asus refuse de reconnaître que c’est suite au problème de surchauffe…). Enfin, pour se démarquer des premiers modèles, la nouvelle console s’habillera de noir (les modèles actuels sont blancs). Asus évoque aussi une augmentation de la mémoire RAM (16GO actuellement), sans autre précision (à priori, cela devrait donc être 32GO…).

Le ROG Ally X sera officiellement présenté au salon taïwanais Computex le 2 juin prochain, puis mise en vente assez rapidement ensuite, pour un prix qu’on attend plus élevé que celui du ROG Ally Extreme.