La série Yellowstone bientôt adaptée en jeu vidéo ?

L’officialisation de Paramount Games Studio, tout juste annoncée lors du Summer Game Fest, a déjà fait son petit effet, notamment avec la promesse d’un jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. En plus des tortues, le studio a d’autres franchises très « bankables » dans son portefeuille : Star Trek, Avatar: Le dernier maître de l’air et Bob l’éponge. Des licences qui ont déjà eu droit à des adaptations en jeu vidéo et qui, on l’imagine, seront encore largement exploitées par Paramount.

Dans une interview accordée à Polygon, Shawn Kittleson (responsable créatif chez Paramount) révèle pourtant que le studio a prévu d’adapter la série Yellowstone ainsi que tout le « Sheridanverse » (Tulsa King, Landman…). À première vue, l’idée de transformer une fresque familiale à base de cowboys et de politique locale dans le Montana en jeu vidéo ressemble surtout à une fausse bonne idée. Pourtant, les cadres de Paramount affirment avoir conscience du piège.

Pour une poignée de dollars

Dans les colonnes de Polygon, Kittleson joue la carte du respect artistique : « Nous ne sommes pas des extracteurs de valeurs de propriété intellectuelle. Nous sommes des intendants de la culture. […] Si nous construisons brique par brique, que nous trouvons les bons partenaires, et que nous faisons de bons jeux pour notre public, je pense que nous aurons énormément de succès. […] ». Il affirme que le studio est très pointilleux dans ses choix de partenariats, et qu’il veut produire des jeux ciblés pour les fans. « Nous ne voulons pas arroser au hasard : nous ne voulons pas tirer des balles, mais des missiles. »

Difficile de lire ces lignes sans se rappeler d’un épisode vieux d’à peine deux mois. En avril dernier, Star Trek: Resurgence, jeu narratif qui semblait faire l’unanimité auprès des fans de la série, était retiré de la vente sur toutes les plateformes. La raison officielle : un simple contrat de licence arrivé à échéance entre Paramount et l’éditeur, mettant fin aux droits d’exploitation de la franchise. Mais des bruits de couloirs tablaient plutôt sur une hausse des coûts de la licence, ce qui rendait impossible un accord avec un studio indépendant. Pour l’intendant de la culture au service des fans, on repassera…

Taylor Sheridan à l’ère des transfuges

Autre ironie : alors que Paramount disserte sur les meilleurs profils auxquels confier ses projets exigeants, Taylor Sheridan, le créateur de Yellowstone, a déjà fait le chemin inverse : c’est lui qui écrira le scénario du film Call of Duty prévue pour 2028.

Cela fait déjà quelques années qu’on observe un chassé-croisé entre le cinéma / les séries télé et le jeu vidéo. On l’a vu avec George R.R. Martin posant les fondations d’Elden Ring, ou avec Craig Mazin (Chernobyl) qui s’est occupé d’adapter The Last of Us (et bientôt Baldur’s Gate 3). On pourrait aussi penser à Hideo Kojima qui convoque des acteurs reconnus pour incarner les personnages de Death Stranding ou aux cinématiques tournées en live action dans Alan Wake 2.

Mais cette porosité à ses limites. Si la plume de Sheridan saura peut-être adapter l’action de Call of Duty sur grand écran, l’inverse reste un immense point d’interrogation. Si on résume le scénario de Yellowstone (le patriarche d’une famille propriétaire de ranch se bat contre promoteurs et politiciens pour protéger son patrimoine dans le Montana) ou de Tulsa King (un ex-mafioso sorti de prison doit rebâtir son empire criminel à partir de rien), on a du mal à penser à un jeu vraiment original. Un Red Dead Redemption ou un GTA font déjà tout cela.

Faut-il envisager d’autres genre ? Imagine-t-on jeu de gestion pour s’occuper du ranch de la famille Dutton ? Un cosy game où on incarnerait un mafieux arrivant à Tulsa et devant développer ses relations avec les personnalités locales ? Un jeu narratif à la Telltale, comme le faisait Star Trek: Resurgence ? Attendons de voir ce que Paramount Games proposera dans les années à venir pour juger sur pièce. Mais dans l’idée, on se dit que ces « missiles » risquent surtout d’être des pétards mouillés.