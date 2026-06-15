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La série Yellowstone bientôt adaptée en jeu vidéo ?

La série Yellowstone et tout le Sheridanverse sont une priorité pour Paramount Games

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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