Baldur’s Gate 3 aura bientôt droit à sa série sur HBO

Après The Last of Us, c’est au tour de Baldur’s Gate 3 d’être adapté en série télé sur HBO. Craig Mazin, déjà aux commandes pour les aventures de Joel et Ellie, sera aussi à la direction pour le RPG de Larian. À peine annoncée, la nouvelle divise déjà les fans du jeu et de l’univers de Donjons et Dragons en général.

Un fan inconditionnel aux manettes…

C’est dans Deadline que Craig Mazin a parlé du projet en exclusivité. On apprend qu’il s’occupera de créer et écrire la série, en plus d’être son showrunner et producteur exécutif. La série Baldur’s Gate 3 devrait se dérouler après les événements du jeu. Un choix qui pose question : le titre proposant différentes fins, laquelle sera retenue pour servir de prémisse à cette adaptation ? Les personnages seront-ils tous vivants ? Quelqu’un aura-t-il cédé à ses Sombres Pulsions ? Quels côtés ont choisi Ombrecoeur et Astarion dans leurs histoires ?

Mazin nous explique qu’il a passé plus de mille heures sur le GOTY 2023 et qu’il adore jouer à Donjons et Dragons. Wizards of the Coast devrait également être impliqué, justement pour relier la série au lore plus large de D&D (et éventuellement aux deux premiers Baldur’s Gate, même si l’adaptation ne devrait pas s’appuyer sur les événements de ces jeux). Pour l’instant, aucun détail sur le scénario, mais on nous promet qu’on retrouvera des visages familiers.

… et Larian en retrait

Sur son compte X, Swen Vincke (PDG de Larian) se dit très fier et semble trouver ce projet tout à fait cohérent avec les ambitions de Baldur’s Gate 3 :

C’est dingue que notre histoire […] soit aujourd’hui inspirante au point de devenir une série HBO. Nous avons travaillé très dur pour que Baldur’s Gate 3 soit à la hauteur de son héritage. Les personnages et histoires sont le fruit du travail de nos équipes et je parle en leur nom pour dire qu’on trouve tous ça cool […]. Les fins de BG3 ont été pensées pour servir de terreau à de futures aventures. Ils peuvent partir dans plein de directions, et j’ai hâte de voir celles que Craig et son équipe choisiront.

Il ajoute qu’il espère que le récit que Larian prépare pour Divinity aura un jour le même retentissement.

Malgré ces louanges, on apprend que le studio n’a pas été consulté pour élaborer la série. C’est cette information qui fait grincer les dents de nombreux joueurs, qui ont peur de voir leur jeu favori être trahi par les décisions de HBO et Craig Mazin. Beaucoup reprochent à ce dernier d’avoir bâclé The Last of Us, et se disent que Baldur’s Gate prendra inévitablement le même chemin. Mazin a toutefois annoncé qu’il contacterait les interprètes du jeu pour discuter avec eux de la meilleure façon d’adapter ces personnages (et peut-être les impliquer directement dans la série ?).

Évidemment, on n’est pas surpris de voir des fans (une minorité bruyante ?) se plaindre sur les réseaux alors même qu’on ne sait presque rien de cette série. S’il faut admettre que la tâche est ambitieuse, est-elle pour autant impossible ? Souvenons-nous du film Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs, qui s’en sortait très bien pour adapter un univers qui repose totalement sur les choix des joueurs.