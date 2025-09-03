La Paramount engagée pour adapter Call Of Duty au cinéma

Beaucoup l’attendaient depuis longtemps, d’autres le redoutaient, la saga Call Of Duty va enfin avoir le droit à son adaptation cinématographique ! En 2015, Activision avait déjà créé de son côté une division chargée d’amener sur grand et petit écrans certains des univers présents dans son catalogue d’édition. Et depuis aucune nouvelle, sauf quelques rumeurs et notamment une faisant mention de la présence de Dwayne « The Rock » Johnson dans une potentielle future adaptation de Call Of Duty. Balayons tout ça de nos esprits, car Call Of Duty va bel et bien arriver au cinéma et cette fois c’est officiel.

C’est par le biais d’un imposant communiqué de presse que la Paramount, productrice des sagas Mission: Impossible, Transformers ou encore Star Trek, vient d’officialiser la signature d’un accord avec Activision pour amener sur nos écrans de cinéma la fameuse licence de FPS.

« Bravo 6, silence radio »

Bien que rien n’ait encore officiellement été acté quant à la direction de l’adaptation, aux vues du succès des sagas Modern Warfare et Black Ops, nous pourrions mettre nos jetons sur l’une des deux. Une aventure musclée aux côtés du Capitaine Price et de sa force d’intervention 141 ou un film d’espionnage où nous suivrions les pérégrinations fantasques d’Alex Mason et Frank Woods ? Le CEO de la Paramount, David Ellison, tient à rassurer les fans en mettant l’accent sur l’un des derniers gros succès du studio :

« Nous abordons ce projet avec le même engagement rigoureux et sans compromis envers l’excellence qui a guidé notre travail sur Top Gun: Maverick, afin de nous assurer qu’il réponde aux normes exceptionnellement élevées que méritent cette franchise et ses fans. »

Citer Top Gun: Maverick en exemple n’est pas anodin. Le film a en effet profité des bons soins d’un réalisateur méticuleux, Joseph Kosinski, d’une volonté de réaliser le film en effet pratique, d’un budget confortable de 170 millions de dollars, d’un casting 4 étoiles et d’un retour sur investissement exponentiel avec 1.4 milliard de dollars engrangé au box-office mondial. Si les efforts conjoints d’Activision et Paramount permettent à Call Of Duty de se rapprocher d’un Top Gun: Maverick, le public, fan comme néophyte, risque de passer un bon moment en salle.

Car, d’après le président d’Activision Rob Kotich, l’objectif est bien là : rassembler les connaisseurs et fédérer une nouvelle base de fans :

« Notre objectif commun est très simple : créer une expérience cinématographique inoubliable que notre communauté adorera et qui enthousiasmera et inspirera de nouveaux fans de la franchise. »

Fort heureusement, le terreau qui constitue la base de la saga Call Of Duty est relativement fertile en ce qui concerne les inspirations cinématographiques. En effet, la franchise s’est déjà beaucoup inspirée du cinéma d’action pour certaines de ses plus grandes séquences.

Nous pourrions faire l’inventaire complet des films desquels Call Of Duty s’est inspiré mais nous avons retenu celles-ci : Le goulag et le passage des douches du Modern Warfare 2 de 2009 fait écho au film Rock de Michael Bay, l’attaque de l’ambassade et la libération du boucher du reboot de Modern Warfare est un clin d’oeil au 13 Hours du même Michael Bay et les séquences se déroulant aux côtés du personnage d’Alejandro dans Modern Warfare 2 cuvée 2022 sont un rappel aux scènes de Sicario de Denis Villeneuve.

Espérons seulement que la Paramount et ses artisans ne se rapprochent pas des délires futuristes de Advanced et Infinite Warfare, ou plus récemment des écarts de crédibilité vivement critiqués du mode Warzone. Pour l’instant aucun réalisateur ou même scénariste n’est attaché au projet, mais avec les récentes déclarations de la Paramount et son souhait de proposer toujours plus de longs métrages sur nos écrans chaque année, nous pouvons être sûrs que nous aurons des nouvelles très prochainement.