La série Halo non reconduite par Paramount +

En 2022, la licence culte d’Xbox avait eu droit à sa transposition en série pour le catalogue de Paramount +, après avoir longtemps subi maints et maints remous et être passée entre diverses mains. Une première saison qui avait offert à la production une nouvelle opportunité d’étendre l’univers de Halo au travers d’une suivante, laquelle est arrivée au-devant des spectateur en février dernier, du moins pour son premier épisode. Mais, seulement voilà, la réalisation conduite par Kyle Killen et Steven Kane semble aujourd’hui sur de mauvais rails.

Comme nous l’informe Variety, par exemple, Paramount + vient en effet de remercier la production et de s’opposer à la prolongation du programme au-delà de cette deuxième saison. Toutefois, rien ne semble définitivement sceller pour la série, puisqu’on nous laisse tout de même entrevoir la possibilité d’un retour. Tout du moins, Deadline affirme que de leurs côtés Amblin Television, Xbox et 343 Industries chercheraient à trouver un nouveau partenaire à même de continuer à porter leurs ambitions.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette série ambitieuse et nous tenons à remercier nos partenaires chez Xbox, 343 Industries et Amblin Television, ainsi que le showrunner et producteur exécutif David Wiener, ses collègues producteurs exécutifs, l’ensemble des acteurs, avec Pablo Schreiber dans le rôle de Master Chief, et l’incroyable équipe de tournage pour leur travail exceptionnel. Nous souhaitons à tous le meilleur pour l’avenir »

Seulement est-ce enviable ? Car, cette transposition de Halo n’est pas ce que l’on peut appeler une série appréciée, à l’instar d’un The Last of Us ou du Fallout d’Amazon Prime. La première saison, déjà, avait fait l’objet de plusieurs critiques, et ce, sur plusieurs plans. Quand certains blâmaient, par exemple, la présence d’éléments injustifiés, d’autres (les fans inconditionnels de la saga précisément) appuyaient sur le manque de fidélité à l’œuvre originale.

Ainsi, la seconde saison devait apporter quelques corrections à cela et, par là, satisfaire les insatisfaits de la première sortie. Du moins, était-ce là une promesse du Master Chief, campé par l’acteur Pablo Schreiber. Et, au vu des critiques (presses) qui circulent çà et là, ces lacunes avaient plus ou moins été comblées. Cependant, la série s’est, semble-t-il, vite retrouvée à répéter le schéma mis en place dans les tous premiers épisodes.

Mais, comme dit plus haut, tout n’est nécessairement pas fini pour la production télévisée de Halo. Tout dépendra de l’attrait qu’elle aura sur les diverses sociétés de production. Mais, au vu de l’importance de la licence, revue à la baisse par Phil Spencer lors d’une précédente déclaration, il ne serait pas étonnant de voir les principaux intéressés ne pas insister longuement sur le projet.