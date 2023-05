Halo – Une deuxième saison pour panser les incohérences de la première ?

En ces temps troublés pour Microsoft et ses exclusivités Xbox, l’une de ses franchises phares continue d’être un terreau d’ambitions et de projets en gestation. Il faut dire qu’Halo constitue un univers de science fiction particulièrement étoffé, intéressant, et unique, mêlant une Humanité unifiée partie coloniser l’espace, une coalition religieuse extraterrestre, notre rapport à l’intelligence artificielle, le transhumanisme, et des intrigues impliquant des civilisations disparues. Aussi, il est peu surprenant que l’univers de la franchise ait été adapté en série, et on devrait s’en réjouir, car avoir la chance de voir Halo sur grand écran est un fantasme inavoué de fan.

« Si c’était aussi simple », nous dirait l’Arbiter désabusé du troisième jeu. Car, malheureusement, en dépit d’un très bon casting, d’effets spéciaux réussis et d’une certaine fidélité au gameplay des jeux (bien des adaptations s’épargnent de représenter cet aspect du matériel original), l’écriture de la première saison était proprement catastrophique, frôlant allègrement le nanar et laissant les fans, et sans doute même les néophytes, seuls avec leur perplexité et une certaine incompréhension.

Certes, certaines controverses ont pu paraître peu pertinentes, notamment les plans sur le Master Chief nu, ou bien les faux-raccords qui donnent l’impression que les Spartans ne comprennent pas le concept du casque ; d’autres étaient en revanche parfaitement justifiée, comme cette romance malaisante entre John et Makee, qui se produit dans son lieu de détention, et donnant le sentiment que le héros de toute une génération vient de violer une prisonnière de guerre devant Cortana, avec laquelle la romance implicite est l’essence même des Halo et du Spartan 117.

De manière générale, si Makee représente un concept nouveau et intéressant, d’avoir une humaine du côté des Covenants, le potentiel précisément intéressant aurait été de la voir elle, et d’autres, rejoindre les Covenants par conviction idéologique ou religieuse. Mais cela aurait été manifestement trop sophistiqué pour les scénaristes qui avaient alors choisi d’enfoncer les portes ouvertes de l’écriture puérile permettant de réutiliser des tropes scénaristiques éculés. Et pourtant, il y a tellement de soin artistique à sauver dans la série qu’on se lamente d’autant plus de voir le scénario trébucher dans les lambeaux de sa médiocrité à chaque épisode.



Et l’on a appris récemment, par le biais de Pedro Shreiber, qui prête ses traits au Master Chief, que le tournage de la Saison 2 s’est achevé récemment, pour une sortie vraisemblable sur nos écrans l’année prochaine. On espère de tout cœur que le scénario nous surprenne, et témoigne d’un certain respect retrouvé des scénaristes et producteurs envers l’univers des Halo, qui est sombre, mature, politique, philosophique, et vaut largement mieux que d’être utilisé comme skin pour raconter des histoires vues et revues. On espère sans y croire, mais il faut bien finir le combat.