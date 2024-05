Microsoft fait le ménage chez Bethesda et ferme 4 studios

Depuis quelque temps, nous sommes habitués à recevoir régulièrement de mauvaises nouvelles de la part de certains éditeurs et constructeurs qui n’hésitent plus aujourd’hui à fermer des studios comme si de rien n’était. Les raisons invoquées sont diverses et variées, mais celle qui revient le plus est certainement celle de l’excuse de la restructuration interne, même si cette excuse sert parfois de cache-misère à une mauvaise gestion d’un groupe entier, comme en témoigne le cas Embracer. Aujourd’hui, c’est au tour de Microsoft d’officialiser des fermetures et donc de « se restructurer » et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela risque de faire bien des déçus encore une fois, au-delà du fait de mettre encore une bonne myriade de talents au chômage.

Après avoir indiqué la fermeture de l’antenne française de Bethesda, il y a deux semaines, voilà que la firme de Redmond s’attaque une nouvelle fois au groupe, puisqu’il vient d’être annoncé pas moins de quatre fermetures de studio en son sein. On parle là de Tango Gameworks, entité japonaise fondée par Shinji Mikami, et qui nous avait offert les deux The Evil Within, Ghostwire Tokyo et plus récemment l’un des touts meilleurs jeux de 2023 avec Hi-Fi Rush. Vient ensuite Arkane Austin, studio auquel l’on doit le fameux Redfall, qui reconnaissons le, n’avait pas su convaincre à sa sortie.

Le fait est que cela pose encore une question épineuse concernant ce titre, puisque les personnes qui avaient précommandé sa Bite Back edition n’ont toujours pas reçu le fameux DLC Hero promis. Depuis quelques jours d’ailleurs, les joueurs commençaient à se plaindre de la chose et autant dire qu’ils ne verront jamais arrivé leur dû. On peut aussi s’interroger sur le futur de Redfall, que l’on rappelle être un jeu multijoueur et demandant donc une infrastructure serveur pour le supporter.

Microsoft a tout de même tenu à rassurer les joueurs par le biais du compte X d’Arkane sur ces deux points précis. Quant à ce qui est du DLC, le géant américain annonce qu’ils se verront offrir une compensation à la hauteur du préjudice, sans que l’on en sache plus pour le moment. Au niveau de la disponibilité du jeu, les serveurs resteront en ligne, mais aucune nouvelle mise à jour pour ce dernier, ni aucun contenu, ne verront dorénavant le jour. Par ailleurs, Arkane Lyon, qui travaille actuellement sur Blade, ne semble pas en danger pour le moment et reste concentré sur le développement de titres immersifs.

Les deux autres studios concernés par ces fermetures sont Alpha Dog Games, à qui l’on doit le portage mobile de DOOM entre autres, ainsi que Roundhouse Games qui sera lui absorbé par ZeniMax Online Studios qui a fort à faire avec The Elder Scrolls Online. C’est le seul sur les quatre, avec aussi quelques employés de Arkane Austin, qui se voit en partie sauvé, même si on ne sait pour le moment combien de personnes pourront garder leur emploi, car il y a toujours des dommages collatéraux dans ce genre de fusion.

Alors quel est l’excuse cette fois ?

Maintenant que tout est dit, il est temps d’aborder la question de l’excuse que donne Microsoft quant à cette opération de grande envergure. Rappelons tout de même que l’entreprise avait déjà licencié près de deux mille employés travaillant dans les Xbox Games Studios et chez Activision-Blizzard qu’elle venait tout juste d’acquérir. Pour en revenir à nos moutons, sachez que nos confrères d’IGN US ont reçu un mail de la part de Matt Booty, chef des Xbox Games Studios, dans lequel il justifie ces fermetures. Le bonhomme invoque une raison pour le moins curieuse, puisqu’il dit que Xbox compte « redéfinir les priorités en matière de titres et de ressources », pour se concentrer sur « les jeux à fort impact ».

En lisant entre les lignes, on comprend que Microsoft compte de concentrer sur les bons gros AAA qui tâchent et qui vendent (théoriquement), et donc mettre de côté les projets jugés moins ambitieux et dits de niches. Il est loin le temps où l’on nous promettait avec le Gamepass un catalogue de titres maison fait de jeux provenant d’horizons divers et variés, aussi bien petits que gros, et qui étaient censés contenter tous les types de joueurs. Il est loin le temps où Aaron Greenberg ne tarissait pas d’éloges sur la qualité de Hi-Fi Rush.

Selon nous, la vérité se situe bien ailleurs. La stratégie de Microsoft et de Xbox est claire : tout miser sur le Gamepass. Sauf que son service de location, car c’est ce qu’il est, ne fonctionne pas aussi bien qu’espéré et les derniers chiffres font état de « seulement » 34 millions d’abonnés, et cela alors même que Starfield était censé booster le nombre d’abonnements, ce qui ne fut pas le cas. La faute à un jeu qui n’a pas convaincu tout son beau monde et qui n’a rien d’un porte-étendard, car trop clivant. De même que Halo Infinite et Forza Motorsport 7 ont déçu et que les gros jeux annoncés et promis prennent vraiment beaucoup trop de temps à sortir. Aussi, il ne faut pas oublier les milliards dépensés par big M pour acquérir Bethesda et Activision-Blizzard.

La division Xbox ne se porte pas si bien qu’elle veut le faire entendre, ayant même déclaré vendre ses machines à pertes depuis leur sortie. Tout ceci est donc à prendre en compte et si Microsoft capitalise sur le long terme, s’étant fixé l’objectif des cent mille abonnés au Gamepass en 2030, on a bien du mal à voir aujourd’hui comment ce but peut être atteint, même si certaines sorties comme Call of Duty ou encore The Elder Scrolls VI et Fallout 5, voir les prochains DOOM et Fable pourraient rabattre les cartes.

Qui vivra verra comme on dit, en attendant on pense encore une fois à toutes ces personnes anonymes qui du jour au lendemain se retrouvent sur le marché du travail et sont donc bien les fameux dommages collatéraux d’entreprises qui oublient trop souvent que derrière les montagnes de dollars se cachent de petites mains qui leur permettent de les engranger.