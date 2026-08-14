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L’histoire du doute structurel de la VR en 2026

Le VR Game show 2026 se lance dans la réhabilitation de la VR

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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