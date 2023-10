Legacy – Le retour de Peter Molyneux (Fable)

Peu d’acteurs de l’industrie peuvent se targuer d’être aussi clivant que Peter Molyneux. D’abord considéré comme un génie créatif et précurseur de ce qu’on aime appeler le « God Game » avec son premier jeu Populous, on lui doit de belle réussite comme Syndicate, Theme Park, Magic Carpet… C’est avec la sortie et la promo de Fable que le tableau se ternit : s’emballant un peu sur les promesses du titre, il vante de nombreuses fonctionnalités qui n’apparaitront jamais dans le jeu, et se dessine une image de cible de choix pour la presse et les joueurs, dont il ne se départira plus.

On ne va pas se leurrer, ça fait déjà un petit temps que le gaillard a troqué la veste de créateur pour celui de vil entrepreneur aux milles et unes promesses non-tenues. Donc quoi de plus surprenant que de le retrouver derrière un titre qui conjugue le jeu vidéo et le blockchain ? C’est la promesse de Legacy, le prochain jeu du studio 22cans.

En Tom Nook du développement de jeux vidéo, Peter Molyneux et sa création aspirent à nous placer dans une espèce de simulation d’entreprise, le but étant bien sûr de devenir le numéro un dans votre secteur et ramasser le plus de pactole. Pour ce faire, le jeu possède sa propre monnaie virtuelle, les LegacyCoin, qui permettront de se procurer des NFTs sur la plateforme Gala Games. Chaque terrain acheté vous fera acquérir une clé partageable avec un autre joueur pour l’inviter et l’aider à débuter dans cette joyeuse aventure, vous permettant par la même occasion de remplir un peu plus votre besace de LegacyCoin. Oui, ça s’apparente, grosso-modo, à de la vente pyramidale. Moralement douteux, n’est-ce-pas ?

Peu importe pour 22cans, en 2021, Legacy fanfaronnait déjà sur la multitude de terrains vendus avec cette belle somme amassée avoisinant les quarante millions de dollars. Mais depuis, le milieu de la crypto-monnaie a connu des hauts et surtout des bas, et ce fameux métavers qu’on nous prêchait tant a un peu disparu de la conversation. Autant dire que ça ne sent pas bon pour les spéculateurs qui ont investis dans ce projet… Néanmoins, Legacy sortira bien sur PC le 26 octobre prochain.