Pas suicidaire, Xbox ne portera pas Forza Horizon 6 sur PS5 « day one »

Voilà une annonce qui vient complètement contredire ce que l’on pensait avoir compris de la stratégie de Microsoft et Xbox. Ou qui vient un peu plus nous convaincre du flou dans laquelle celle-ci se trouve. À l’occasion du Tokyo Game Show, Microsoft a en effet annoncé l’arrivée de Forza Horizon 6 en 2026, précisant du même coup que, après l’Amérique Latine du cinquième épisode, le jeu prendrait cette fois place au Japon.

Un choix de décors intéressant qui pourrait aider Microsoft à, peut-être, gagner un (tout petit) peu plus de part de marché sur l’Archipel, où historiquement la marque a toujours eu des difficultés à creuser son trou.

Mais c’est un autre choix relatif au jeu qui retient ici l’attention, puisque l’américain a annoncé que le jeu serait disponible à sa sortie sur Xbox Series et PC, et que « Playground Games et Turn 10 studios travaillent ensemble à porter le jeu sur PlayStation 5 après son lancement », ainsi qu’on peut le lire dans un billet du blog officiel Xbox Wire. Forza Horizon 6 ne sera donc pas proposé sur PS5 à sa sortie.

Un calendrier qui vient contredire le virage pris dernièrement par Xbox, qui se positionnait d’avantage en éditeur qu’en constructeur, après avoir abandonné ses exclusivités les plus emblématiques pour les porter sur les consoles concurrentes, PS5 en tête. C’est ainsi que Gears of War Reloaded est sorti sur les consoles de Sony cet été, et que même le patrimonial Flight Simulator sortira sur PlayStation 5 le 8 décembre prochain.

Cette nouvelle stratégie s’était vue couronnée de succès, notamment quand Forza Horizon 5, à sa sortie sur PlayStation, s’est hissé en top des ventes de jeux sur la console japonaise, et ce plusieurs années après sa sortie initiale sur Xbox. Avec des licences comme Call of Duty ou Doom, Xbox est désormais l’un des éditeurs majeurs de jeux pour PlayStation !

Alors est-ce qu’Xbox s’est dit que, finalement, il lui fallait tout de même garder quelques exclusivités, au moins temporaires, s’il voulait continuer à écouler un minimum de machines (machines qui, de plus, ont vu leur prix augmenter très récemment au Etats-Unis) ? Ou est ce qu’il souhaite, plus cyniquement, retarder la sortie de Forza Horizon 6 sur la console de Sony pour écouler encore quelques exemplaires du cinquième épisode sur cette dernière, profitant du coup de projecteur qu’apportera à la licence la sortie du nouveau jeu sur ses propres consoles ?