Le top 10 de toute l’histoire de PlayStation ne comprend aucun jeu first party

Depuis la sortie de la PlayStation 5, on râle pas mal sur le catalogue, fustigeant les trop rares exclusivités, critiquant cette politique qui mise (presque) tout sur le jeu service, au risque d’aller droit dans le mur. On se demande régulièrement si PlayStation, jadis reconnu pour ses grandes aventures solos, n’aurait pas perdu son âme ? Mais la réalité est beaucoup plus terre à terre : PlayStation avait simplement les chiffres ! A l’occasion du 30ème anniversaire de la marque, l’analyste Circana a publié la liste des 20 jeux les plus vendus sur les consoles Sony, en nombre d’unités vendues, et en nombre de dollars amassés, liste relayée par Mat Piscatella sur son compte Bluesky.

Et le constat est sans appel : non seulement la licence Call of Duty est sur-représentée, mais les fameux grands jeux solos PlayStation ont de grandes difficultés à apparaître dans ce top des ventes…

Sans surprise, c’est GTA V qui occupe la première place du podium, que ce soit en nombre de copies écoulées, ou en chiffre d’affaire. Rockstar occupe aussi la 3ème marche de ces mêmes podiums (nombre d’unités et dollars) avec Red Dead Redemption 2, et réussit aussi à placer Vice City et San Andreas dans le top 20.

La deuxième marche du podium en nombre d’unités écoulées et occupée par Minecraft, et celle du classement selon le chiffre d’affaire revient à Call of Duty : Modern Warfare. La licence d’Activision occupe pas moins de 11 des 20 place de ce classement. C’est-à-dire que plus de la moitié des 20 jeux les plus rentables de toute l’histoire de PlayStation sont des jeux Call of Duty ! On comprend mieux le virage opéré pour la génération PS5.

D’autant que cette prédominance de CoD se fait au détriment des jeux « traditionnels » PlayStation : si on se concentre sur le classement en dollars, on ne verra ni Horizon, ni Uncharted, ni God of War, ni même The Last of Us… Seul Marvel’s Spider-Man réussit péniblement à offrir une place aux PlayStation Studio, et même pas dans le Top 10 des jeux les plus rentables, puisqu’in est classé 11ème. Spider-Man 2 et l’extension stand alone Miles Morales occupent respectivement les 18ème et 19ème place. Rappelons d’ailleurs qu’à la sortie du premier Spider-Man, en 2018, Insomniac était encore un studio « third party », que Sony n’aura acquis qu’en 2019. On pourrait presque ainsi contester le fait que cette 11ème place est occupée par un studio PlayStation.

Sony se consolera (sans jeu de mot…) en réussissant à placer dans le top 20 des jeux les plus vendus en termes d’unités, en plus de Marvel’s Spider-Man (6ème) et Miles Morales (12ème), The Last of Us et God of War 2018, respectivement à la 13ème et 14ème places.

Un classement étonnant, qui rebat un peu les cartes de l’image que l’on pouvait avoir de PlayStation, et qui explique en partie le virage pris par l’éditeur. Alors la fin des grands jeux exclusifs first party chez Sony était-elle déjà écrite depuis même avant l’arrivée de la PlayStation 5 ? Le destin des sorties du Wolverine d’Insomniac, et du prochain Naughty Dog, Intergalactic, pourrait renverser la vapeur, ou au contraire, enterrer le genre auquel nous, joueurs, sommes pourtant très attachés.