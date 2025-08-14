Fin de carrière pour la PS4 en 2026, et « véritable » démarrage pour la PS5

Après Genshin Impact, on apprend que c’est PUBG qui ne sera plus supporté sur PlayStation 4, comme sur Xbox One. En effet, la prochaine mise à jour du jeu, programmée pour le 13 novembre, sera aussi celle qui fera passer le titre sur « current gen only », autrement dit, les versions PS4 et Xbox One ne seront plus jouables.

Et il faut s’attendre à ce que de nombreux autres jeux suivent le même schéma. On pense évidemment à Fortnite. Epic Games n’a pas encore communiqué sur la chose, mais les évolutions constantes de son jeu, et le recul progressif du nombre de joueurs actifs sur PS4 le forceront tôt ou tard à abandonner les machines d’anciennes génération.

La PlayStation 4 n’est plus vendue au Japon depuis le printemps dernier, et en juin, le nombre de joueurs actif sur PS5 a dépassé ce nombre sur PS4. La transition se sera faite dans la douceur, puisque la PS5 est disponible depuis bientôt 5 ans. Et ce passage de relais définitif pourrait également marquer un « véritable » démarrage pour la dernière console de Sony, ou au moins une nouvelle étape dans son cycle de vie, avec (enfin) la sortie de grands jeux notables.

Cet été, nous avons en effet vu sortir Death Stranding 2, qui est venu marquer une vraie rupture au moins graphique avec le premier jeu, une rupture qu’on attendait avec la sortie des consoles current gen, mais qui s’est fait attendre (aussi parce que les jeux sortaient à la fois sur les deux dernières générations, à l’image de Horizon Forbidden West). Cet automne, c’est Ghost of Yotei, suite de Ghost of Tsushima, qui viendra à son tout marquer ce passage de témoin. Un relais d’autant plus symbolique que Ghost of Tsushima était l’un des tous derniers jeux marquants à être sortis sur PS4, avant l’arrivée de la PS5.

Bien entendu, 2026 sera l’année de GTA6. Le titre devrait entraîner un (au moins léger) bond dans les chiffres de ventes de consoles ; on peut en effet imaginer que nombreux seront les joueurs à ne pas encore avoir sauté le pas du passage à la current gen qui souhaiteront le faire pour pouvoir jouer à GTA6, le titre le plus attendu de ces 10 dernières années.

Et puis, peut-être que la politique du jeu service portée par Sony donnera enfin des résultats, avec les sorties de Marathon et de Fairgame$, encore prévues pour 2026 (même si les dernières infos autour de ces deux titres n’étaient guère rassurantes…).

En exagérant à peine, on peut écrire que 2026 devrait ainsi offrir à la PS5 au moins autant de grands jeux qu’elle en a accueillis depuis sa sortie ! Un démarrage tardif, puisque si l’on considère que le cycle de vie d’une console est de 7 à 8 ans, la PlayStation 5 a déjà bien entamé la deuxième partie du sien. Il faut maintenant espérer que cette dynamique se poursuive, et que le lancement de la PS6, auquel Sony travaille bien entendu déjà, ne vienne pas freiner le soutient à la console actuelle.