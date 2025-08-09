Genshin Impact – La lumière s’éteint sur la PlayStation 4

Le prochain arc de Genshin Impact sera-t-il un tournant majeur pour le jeu ? Il est certain que Hoyoverse le voit comme un chapitre qui se termine. Le studio a annoncé la fin des mises à jour de la version PlayStation 4, sur laquelle beaucoup des voyageurs avaient pu faire leurs premiers pas en 2020.

Cette fin des services sera progressive : dans un premier temps, le 10 septembre 2025, le jeu sera retiré du PlayStation Store. Le 25 février 2026, il deviendra impossible de dépenser de l’argent sur le jeu. Enfin, l’extinction des feux finale aura lieu le 8 avril 2026. A partir de cette date, il sera impossible d’accéder au jeu sur PlayStation 4.

Parmi les causes citées, les développeurs mentionnent le retard technique de la console et la taille de l’application. Cependant, inutile de paniquer : avec cette fin très douce, les joueurs habitués de la PlayStation 4 auront tout le temps pour prendre leurs dispositions et sauver leur compte, notamment en liant un compte Hoyoverse à leur progression.

Une remise à niveau face à une concurrence féroce

Quand Genshin Impact sortait en septembre 2020, la PlayStation 4 avait permis l’exportation du jeu mobile d’Hoyoverse sur les consoles de salon. A l’époque, la PlayStation 5 était sur le point de sortir, et cette forme du gacha mobile était une réelle bouffée d’air frais pour les amateurs du modèle free-to-play.

Cinq ans plus tard, la situation a bien changé : si Hoyoverse règne en maître sur ce modèle, force est de constater que de nombreux studios lui ont emboîté le pas, par exemple Kurogames (Wuthering Waves) ou Papergames (Infinity Nikki).

Reste que face à ces nouveaux concurrents, Genshin Impact était désavantagé. Contrairement à lui, la majorité des jeux pouvant lui faire concurrence n’ont jamais pris en charge un soutien PlayStation 4. Là où les développeurs de Hoyoverse devaient prendre en compte les caractéristiques d’une console de 2013 en créant leur jeu, la concurrence est déjà bien plus libre.

Autant dire qu’il était difficile, déjà lors des mises à jour récentes, de proposer un contenu pouvant rivaliser avec la concurrence tout en restant fonctionnel sur les configurations les plus faibles. Avec la version 6.0, qui sera un réel renouveau pour la licence si on en croit les dires des développeurs, il semblerait que cet équilibre fragile devienne intenable.

Adieu, PlayStation 4

C’est un choix d’autant plus compréhensible que l’ère de la PlayStation 4 semble bel et bien se terminer cette année. En Juin dernier, lors de la présentation annuelle aux investisseurs, Hideaki Nishino a annoncé que le nombre d’utilisateurs mensuels actifs de la PlayStation 5 avaient dépassé ceux de la PlayStation 4.

Déjà en 2024, on pouvait observer une tendance : si le nombre d’utilisateurs était à peu près équivalent, les utilisateurs de la PlayStation 5 représentaient déjà la majorité des dépenses. C’est une évolution bien naturelle. Les jeux annuels continueront de se vendre à un certain public sur les machines plus anciennes, reste qu’une bonne partie des jeux seront dédiés aux consoles et ordinateurs les plus puissants.

Même Hoyoverse le sait. Bien que le studio ait insisté pour conserver Genshin Impact le plus longtemps possible sur l’ancienne console de Sony, les développeurs du studio ont choisi de ne pas sortir de version PlayStation 4 pour Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero. Des jeux sortis après Genshin Impact, qui peuvent pourtant paraitre moins gourmands que le jeu en monde ouvert.

Parmi les studios faisant des jeux services, Hoyoverse fait partie des gros poissons. Face à un public qui deviendra largement minoritaire dans les années à venir, il est certain que d’autres studios n’hésiteront pas à couper les ponts aussi. Est-ce pour autant dire qu’aucun jeu ne sortira plus sur la console à l’avenir ? Ce n’est pas certain : le dernier Just Dance sorti sur Wii date bien de 2020…