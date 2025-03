Des anciens d’Hoyoverse travaillent sur un jeu avec l’IA générative

Avec son nouveau studio, l’un des fondateurs de Hoyoverse travaille sur un nouveau projet utilisant l’IA générative afin de générer dialogues et doublages. Whispers from the Star, le premier jeu du studio Anuttacon, verra le joueur essayer de sauver une étudiante en astrophysique échouée sur une planète inconnue. Sans date de sortie claire, le studio a néanmoins annoncé une période de beta fermée à venir.

Le projet peut faire hausser un sourcil. Des dires de Cai Haoyu, ancien président de Hoyoverse (Honkai Impact 3rd, Genshin Impact) et fondateur d’Anuttacon, l’objectif du jeu serait de se libérer des systèmes de dialogue traditionnels afin de permettre au joueur de s’engager dans de réelles conversations immersives, fluides et naturelles. Une ambition louable mais qui, à travers la technologie nécessaire pour la rendre réalisable, risque de mettre en place un dangereux précédent.

Cela fait des mois, des années qu’on vous en parle : l’industrie est actuellement en guerre avec elle-même. Les grèves durent et les accords peinent à être signés. Depuis que l’IA générative existe, avec les progrès technologiques qui s’enchaînent, les créateurs derrière nos licences préférées se battent pour leurs droits. Whispers from the Star représente la réalisation de l’une des inquiétudes très concrètes soulevées par les comédiens de doublage.

Avec son système, les échanges avec la protagoniste du jeu sont entièrement générés par l’intelligence artificielle, sans que l’intervention d’aucun comédien de doublage ne soit nécessaire au cours de la réalisation du jeu. Ce n’est pas surprenant au vu du profil de Cai Haoyu, dont les jeux visent tous à utiliser les dernières innovations technologiques pour mettre l’expérience du joueur au centre.

Ce n’est pas un projet de l’envergure de Whispers from the Star qui changera radicalement l’industrie. Pour autant, c’est déjà un précédent dangereux, d’autant plus lorsque, avec du recul, on remarque l’influence de Cai Haoyu encore très présente chez Hoyoverse. Le studio de gacha chinois n’est, d’ailleurs, lui même pas dans une situation très reluisante pour ce qui est de sa relation avec ses comédiens de doublage anglophones.

Cela fait plusieurs mois que les jeux principaux du studio disposent de doublages anglais dégradés à cause d’une grève durablement engagée contre Formosa, Rocket Sound et Sound Cadence, les entreprises sous-traitantes gérant les comédiens travaillant pour les différents jeux de Hoyoverse.

Ces studios, n’ayant pas de contrat avec SAG-AFTRA, n’offrent aucune garantie aux comédiens quant à une future exploitation faite par une IA générative. Sur le papier, Hoyoverse n’est pas responsable de la situation. Il serait difficile de conserver le même groupe de comédiens tout en trouvant des moyens de contourner les obligations liées à la grève.

La figure publique principale de Hoyoverse est le président du studio, Liu Wei. Pour autant, Cai Haoyu, qui est donc prêt à utiliser ces intelligences artificielles génératives dans ses projets sans même qu’il y ait des contentieux à dépasser reste une voix importante. Avec encore 41% des parts du studio, il est loin devant les deux autres co-fondateurs du studio, Liu Wei, qui en possède 22,6%, et Luo Yuhao, qui reste très discret.

Ce n’est pas parce que Cai Haoyu utilise l’intelligence artificielle sur un de ses projets que la technologie va nécessairement se traduire sur les jeux d’Hoyoverse. Il n’est pas le seul décideur, les comédiens de doublage sont également un argument marketing majeur dans certains pays, comme le Japon, où la simple mention de certains noms peuvent largement augmenter la popularité de certains personnages.

Pour autant, ce sont actuellement des pans entier du jeu qui ne sont pas doublés en anglais. Dans le cas où Whispers from the Star serait un pari réussi, difficile d’imaginer les équipes derrière Honkai Star Rail ne pas émettre l’idée, alors même que cela pourrait affecter la réalisation des personnages à venir, les développeurs du studio aimant faire réapparaitre des personnages disponibles sous de nouvelles formes.

Hoyoverse a déjà su faire des choix pour protéger ses doubleurs : c’était notamment le cas en 2022, lorsque Corinna Boettger, qui double Paimon dans Genshin Impact, n’avait pas été payé pendant plusieurs mois par Formosa. Les agents du studio avait alors pris la défense de Corinna, qui avait finalement changé d’agence pour intégrer Sound Cadence Studios.

Ce qu’il faut espérer, c’est qu’Hoyoverse reste attaché aux mêmes valeurs qu’énoncées aux origines du studio. Des jeux fait avant tout par des humains, des « férus de tech », auxquels le public visé par Flyme2themoon, le premier jeu du studio, avait pu s’identifier. Des valeurs humaines, que tout studio aime à revendiquer : reste à voir si les créateurs de Genshin Impact seront à la hauteur…