Hades 2 – Supergiant Games affecté par la grève des comédiens ?

De nouvelles voix pour de vieux personnages dans Hades II ? C’est probable selon une comédienne de doublage impliquée dans le projet. Marin M. Miller, qui est actuellement la voix d’Alecto, Athena et Tisiphone, l’affirme sur son compte Bluesky : si elle ne double pas ces rôles dans Hades II, c’est parce que Supergiant Games refuse de trouver un accord avec le syndicat SAG-AFTRA.

Pour rappel, les comédiens et acteurs ralliés sous la bannière du syndicat SAG-AFTRA sont actuellement en grève en protestation contre l’emploi de l’intelligence artificielle générative dans leur profession. En théorie, ces comédiens ne doivent pas participer ou promouvoir de projet pendant toute la durée de la grève.

En réalité, c’est plus compliqué que ça. Tous les projets ne sont pas touchés car il existe un recours : les accords provisoires. Il s’agit d’un accord entre un studio touché par la grève et le syndicat qui permet à la production d’un projet précis de continuer selon certaines règles décidées par les deux partis. Ce que reproche Marin M. Miller à Supergiant Games, c’est que le studio n’est pas prêt à signer un de ces accords pour permettre aux comédiens de doublage grévistes de continuer leur travail. Plus encore, elle exhorte ses abonnés à signaler au studio qu’il a une responsabilité vis-à-vis de ses comédiens.

« Ce serait un SUPER coup de main si vous écriviez un email géant (GIANT) pour que le studio soutienne ses acteurs »

Les communicants de Supergiant Games ont, quant à eux, tenus à répondre aux allégations de la comédienne, et soulignent leur rejet de l’intelligence artificielle générative dans tous les aspects de la production. Ils affirment ne pas vouloir changer leur équipe de doublage, cependant, le communiqué admet vaguement qu’il n’y a pas d’accord provisoire en vigueur. Soutien aux grévistes, mais pas les nôtres, donc. Une prise de position qui peut surprendre, Supergiant étant réputé pour son éthique et le bon traitement de ses équipes.

Dans un communiqué à la presse, Marin M. Miller a ajouté que la situation n’est pas récente : dès qu’il a été question de reprendre ses rôles pour Hades II, elle avait souligné la différence de traitement entre les employés de Supergiant Games et les comédiens de doublage non protégés par un syndicat, tant sur le plan légal qu’économique. Le problème, c’est que, comme il est affirmé dans le communiqué, Supergiant Games ne travaille pas avec des comédiens de doublage syndiqués.

Le problème, c’est que bien souvent, les accords avec SAG-AFTRA incluent des clauses sur l’emploi de comédiens non-syndiqués : soit il y a une partie de l’équipe qui doit absolument être syndiqué, soit, plus compliqué encore, l’intégralité de l’équipe doit l’être. Or, de par les origines du studio, beaucoup de comédiens de doublage sur le projet portent en réalité plusieurs casquettes. Dans Hades, Zagreus, par exemple, est doublé par Darren Korb, le compositeur de la musique du jeu.

Cette manière de faire est courante chez les petits studios, et Supergiant Games en faisait partie avant : c’est le succès phénoménal des derniers projets du studio qui l’a poussé sur le devant de la scène. Ce n’est alors plus seulement Supergiant Games qui est mis en cause. Un jeu aussi populaire que Hades va toucher des sphères très large, et la voix de la comédienne pourrait être reprise par d’autres acteurs de l’industrie.

« Nos jeux sont fait par des humains ; aucune IA générative n’est utilisée dans la création des doublages, des visuels ou de quelconque aspect que ce soit. »

Supergiant Games a également proposé d’amender le contrat de Miller, pour ajouter une annexe spécifique aux problématiques liées à l’IA générative, mais c’est une question de principe. Jamais elle n’a accusé Supergiant Games d’utiliser de l’intelligence artificielle générative, cependant, sans le soutien de SAG-AFTRA, il lui serait impossible de poursuivre en justice le studio s’il brisait son contrat.

Du côté de SAG-AFTRA, les représentants affirment ne pas avoir réussi à ne serait-ce que négocier avec Supergiant Games. Zeke Alton, membre de la commission de SAG-AFTRA dédiée au jeu vidéo estime qu’avec une « conversation honnête » avec le studio, un compromis pourrait être trouvé. Non seulement le syndicat pourrait produire un contrat adapté aux besoins des acteurs et du studio, ce serait même une nécessité de s’adapter aux changements d’échelle au sein de l’industrie.

Nous sommes investis dans la mise en place de dialogues et de bonnes collaborations avec des développeurs de toutes tailles – les contrats doivent se développer et s’adapter aux évolutions des industries. Mais ça ne peut que fonctionner si les concernés passent la porte. »

Supergiant Games, dans son communiqué, insiste sur le respect dû aux comédiens impliqués dans la grève. Si les communicants restent vague quant aux raisons qui les poussent à ne pas collaborer avec SAG-AFTRA, ils reconnaissent avoir une même conviction quant aux protections dues aux comédiens de doublage.

Or, si Supergiant Games est inflexible au sujet de l’IA générative, ce n’est pas forcément le cas de SAG-AFTRA : quelques mois plus tôt, le syndicat signait un accord avec Replica pour que certains doubleurs puissent travailler avec l’IA générative dans un cadre clair. Une décision qui avait fait grand bruit, puisque seuls les comédiens de doublage présents à la table des négociations s’étaient exprimés. Reste à voir comment la situation évoluera et combien de comédiens travaillant sur Hades II seront concernés par ces changements.

En attendant, une chose est certaine : Supergiant Games ne pourra pas attendre la fin de la grève pour terminer le jeu et le publier. Dans le cas où le dialogue entre la comédienne et le studio restent dans l’impasse, deux solutions paraissent être les plus probables.

Comme beaucoup de jeux actuels, Hades II pourrait sortir avec un doublage inachevé, puis édité par la suite pour rajouter les voix manquantes. C’est la promesse, par exemple, de certains studios produisant des jeux à service. Supergiant Games pourrait, dans le cas où la situation reste dans cette impasse, devoir trouver un nouvel acteur, malgré les preuves de bonne foi sorties sur les réseaux.