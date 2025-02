Sony tourne la page des jeux PS4 sur le PlayStation Plus

Malgré son baroud d’honneur en 2020, la PlayStation 4 est encore, jusqu’ici, très choyée ; de nombreux titres sortent toujours à la fois sur PS4 et PS5, les serveurs multijoueurs de jeux populaires des années 2010 qui ont continué d’être mis à jour et entretenus régulièrement, ainsi qu’une grande majorité de son catalogue qui est restée rétrocompatible sur la nouvelle console.

Cependant, Sony semble enfin décidé à couper le cordon. En effet, à partir de janvier 2026, les jeux PS4 disparaîtront progressivement de l’offre PlayStation Plus Essential et du catalogue de jeux Extra, signe d’une volonté assumée de concentrer l’offre sur la PlayStation 5. et après presque cinq ans depuis son lancement compliqué, on peut dire qu’il était temps.

Avec plus de dix ans au compteur, la PS4 laisse (enfin) peu à peu sa place à sa successeuse. Le constructeur assure que cette évolution n’aura pas d’impact sur la quantité de jeux proposés : l’offre restera aussi fournie, mais se recentrera sur la PS5. Cette annonce officielle a été discrètement partagée sur le PlayStation Blog, tout en bas d’une publication présentant justement les jeux à venir sur le PlayStation Plus en février :

« Comme une grande majorité de nos joueurs possèdent une PS5 et préfèrent naturellement la version PS5 des jeux du mois et du Catalogue des jeux, nous avons décidé de faire évoluer l’abonnement PlayStation Plus dans ce sens. À partir de janvier 2026, nous nous concentrerons donc sur les jeux PS5 dans le cadre des jeux du mois et du Catalogue des jeux. En privilégiant la PS5, les jeux PS4 ne constitueront plus un avantage clé et ne seront proposés de manière occasionnelle que dans le cadre des jeux du mois et du Catalogue des jeux PlayStation Plus à compter de janvier 2026. »

Sony précise que les jeux PS4 déjà obtenus via l’abonnement resteront accessibles aux joueurs tant que leur souscription au PlayStation Plus est active. De plus, bien que les titres PS4 ne soient plus systématiquement intégrés à l’offre, certains pourront encore être proposés de manière occasionnelle comme précisé dans le communiqué, laissant la porte ouverte à l’apparition de certains jeux populaires de l’ancienne console.

Si cette transition paraît inévitable, et même nécessaire pour définitivement couper le cordon avec la PS4, elle ne fait pas non plus l’unanimité. Certains abonnés regrettent la mise à l’écart progressive d’une console qui reste encore très présente dans les foyers, notamment pour ceux qui n’ont pas encore franchi le cap de la PS5.

De plus, l’avenir des jeux PS4 dans le service reste flou : seront-ils intégrés au catalogue « Classiques », aux côtés des jeux PS1, PS2 et PS3, ou tout simplement exclus des offres PlayStation Plus ? Sony n’a pas encore répondu à cette question. Pour l’instant, les abonnés PlayStation Plus peuvent encore obtenir des jeux PS4, notamment dans la sélection toute fraîche de février comprenant Payday 3, High on Life et Pac-Man World Re-Pac.