Sur le point de sortir, la PlayStation 5 Slim pose déjà problème

On le sait depuis maintenant quelques semaines, Sony prépare une nouvelle version de sa PlayStation 5 avec un lecteur disque en moins et des volumes retravaillés, version qui aura pour but principal d’alléger la forme massive de la machine, mais aussi de soulager le porte-monnaie des joueurs (du moins en théorie).

Cette console s’adresse donc à un public tourné vers le dématérialisé même si l’ajout d’un lecteur de disques peut se faire ultérieurement. On rappelle que la PS5 de base est aujourd’hui à un prix de 549,99 € tandis que la console en édition numérique ou dite « slim » est affichée à 449,99 €.

Comme nous l’avons dit, un lecteur disque peut être ajouté par la suite. Seulement, premier problème, celui-ci est au prix de 119,99 €, pas exactement le même prix que la PS5 au prix standard, donc. Second problème, plus aucune base n’est fournie pour que la PS5 slim puisse tenir debout, le coût de la base : 30€. La pilule (ou les couleuvres ?) est dure à avaler pour les joueurs et pas sûr que l’argument du poids et de la taille soit le verre d’eau qui remédiera à l’oubli.

Petit incartade, rappelons ici un rapport par Wired en 2020. Le site avait en effet fait des tests pour démontrer que chaque console, dotée d’une carte mère unique, était appairée à un lecteur de disque, tout aussi unique. Si vous tentiez de changer de lecteur, même s’il s’agissait d’un modèle identique, celui-ci ne pouvait fonctionner (à savoir que Sony et Microsoft ont en commun cette pratique).

Bien qu’il s’agisse d’un moyen de prévenir tout piratage (on rappelle le Digital Millenium Copyright Act, section 1201 : » […] rend illégal le contournement des mesures technologiques utilisées pour empêcher l’accès non autorisé aux œuvres protégées par le droit d’auteur. »), Sony et Microsoft se réservent donc le droit unique de fabriquer leur propre lecteur de disque et aucune autre marque ne pourra fournir d’hardware équivalent. Ce constat nous amène au dernier problème.

Une connexion internet semble être obligatoire si vous voulez appairer votre lecteur à votre console. Et cela ne plaît pas à tout le monde :

Uhhhh…if this is the case, that is highly concerning and very strange. Hardware connectivity shouldn't be determined by a server that may not always be available. https://t.co/NT4KU6ShrN — John Linneman @dark1x.bsky.social (@dark1x) October 25, 2023

Bien que l’appairage soit demandé une seule fois, lors de la première utilisation, la fermeture de serveur pourrait rendre totalement caduque l’installation d’un lecteur disque, car la fermeture des serveurs aura au préalable détruit toute la ludothèque des joueurs.

Si une fermeture des serveurs Sony n’est pas pour tout de suite, on rappelle que Nintendo vient d’annoncer la fermeture de ses serveurs de la Wii U et de la 3DS pour avril 2024, des consoles sorties respectivement en 2012 et 2011, soit il y a à peu près dix ans. Il est difficile de comparer la Wii U (console qui n’a pas vraiment su se vendre) et la 3DS à la PS5, mais la logique des coûts de maintenance des serveurs reste la même.

Si la PS5 a subi une sortie difficile, que l’on peut imputer à la conjoncture économique de son année de sortie et de la suivante, son essor depuis quelques mois est assez spectaculaire. Toutefois, le dématérialisé et la PS5 Slim n’ont pas encore conquis tous les joueurs. La manœuvre, qu’on a pu voir plus haut, opérée par le paquebot Sony occasionnera quelques remous certains et il n’est pas certain que tous les cœurs soient de la partie.