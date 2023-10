Sony – Une nouvelle PS5, parce que pourquoi pas

Nouvelle annonce un peu étonnante de la part de Sony : une nouvelle PlayStation 5 va arriver en rayon cet hiver. Ce n’est pas une inforomation étonnante en tant que telle, puisque des rumeurs sérieuses l’évoquaient déjà assez précisément, mais plutôt parce qu’on n’est pas tout à fait certain qu’une nouvelle console était l’urgence à gérer chez le constructeur.

Après les annonces présentant le PlayStation Portal et un nouveau casque audio sans fil, il semble que Sony soit résolu à concevoir et à construire des machines dont on n’avait pas vraiment besoin. Après tout, la PS5 se vend comme des petits pains, et à moins de trois ans de la sortie de la machine (sans compter les premiers mois où elle était extrêmement difficile à trouver), la sortie d’un nouveau modèle semble un peu superfétatoire.

Ce dernier reprend exactement le design de la PlayStation 5 telle qu’on la connait déjà. C’est simple, sur une photo du nouveau modèle, rien ne le distingue de « l’ancien » (voir ci-dessus). Néanmoins, cette PS5 « new look » (non, du coup) corrige ce qui était peut-être le défaut le plus souvent cité quant à son design, l’encombrement, et est annoncée comme 30% plus petite que le modèle actuel, et 18% plus légère. Malheureusement, Sony n’a pas jugé bon de publier de photos permettant la comparaison, il faudra donc attendre la sortie effective de la machine pour se rendre compte du changement.

Vraie nouveauté (quand même), la PS5 « Édition Digitale » (sic) possède maintenant la possibilité de se voir ajouter un lecteur Blu-Ray après coup. Il est ainsi possible de démarrer pour un peu moins cher avec une console « tout numérique », et de venir équiper sa machine d’un lecteur optique dans un second temps si l’on en ressent finalement le besoin. Une PS5 équipée « en série » du lecteur de Blu-Ray restera néanmoins en rayons, contrairement à ce que prétendaient jusque-là certaines indiscrétions.

Le lecteur Blu-Ray additionnel sera facturé 120€ (tout de même), quand les consoles conservent leur prix actuel : 549€ pour la version avec lecteur, 449€ pour la version tout numérique. La capacité de stockage ne bouge pas, avec 1Tb pour chacun des modèles. À noter le petit détail un peu narquois : les consoles nouvelles version ne seront plus livrées avec un support vertical, ce dernier devient une option à 30€. Sony travaille décidemment d’arrache-pied sur son capital sympathie…

Sur le blog PlayStation officiel présentant la machine, on peut lire en conclusion :

« Nous sommes à dix jours de la sortie de Marvel’s Spider-Man 2, avec d’autres jeux comme Alan Wake 2 et Call of Duty: Modern Warfare 3 qui sortiront peu de temps après. Avec l’arrivée de ces jeux fantastiques, en plus de sorties récentes comme EA Sports FC 24, Assassin’s Creed: Mirage, et Baldur’s Gate 3, il y aura de quoi jouer sur PS5 pendant la saison des fêtes »

Merci les éditeurs tiers ! L’auteur du billet ne peut citer qu’une seule exclusivité maison dans la série des jeux de la saison, qui est traditionnellement la plus riche pour les sorties de jeux vidéo. Voilà, à notre humble avis, là où il aurait fallu concentrer les efforts.

Les nouvelles PlayStation 5 seront disponibles d’abord aux USA dès le mois de novembre, puis seront déployées progressivement. Elles remplaceront ensuite complètement les modèles actuels une fois que ceux-ci seront épuisés.